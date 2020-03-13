最新研究顯示，新型冠狀病毒可在人體內存活長達37天

《柳葉刀》醫學雜誌周三（3月11日）發表的一項新研究報告發現，源自武漢的新型冠狀病毒（COVID-19）可在某些患者的呼吸道中存活37天，一些患者雖然接受了抗病毒藥物治療，但是這些藥物似乎未能縮短病毒的壽命。

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中央社報道：由19位中國醫生組成的研究團隊分析191例武肺患者的臨床癥狀、人口統計分布、治療經過及實驗室數據。191名患者包括金銀潭醫院的135名患者以及在武漢肺科醫院的56名患者，其中137人康復出院、54人死亡。

研究團隊發現， 武漢病毒 在重症（severe）患者體內的存活時間平均為19天，在危急（critical）患者體內平均存活24天。死亡患者直到臨死前，都可在其呼吸道中檢測到武漢病毒。

總體而言，該病毒存活在倖存患者體內的時間中位數（median duration）為20天，最短的天數為8天。最令人震驚的是，在某些情況下，該病毒存活在倖存者中的時間可長達37天。

目前，全球各國公衛官員大多數採取14天隔離檢疫措施，這項研究成果似乎暗示需要更長的隔離時間。不過美國CBS新聞醫學專家戴維‧阿格斯博士（David Agus）認為現在下定論還太早，必須再做更謹慎的評估。

世界衛生組織（WHO）周五指出，目前還不太可能說2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行何時將達到高峰。武漢肺炎已在全球奪走5000多條人命。