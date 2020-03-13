民主派議員辦事處遭建制派砸場報案者反被逮捕

美國國務院12日發表的2019年香港人權報告，不少篇幅談述香港警察暴力以及偏頗選擇性執法，特區政府發言人照例予以反駁，然而香港警察硬是要“對號入座”，民主派的公民黨區議員劉家衡和李民浩辦事處因為早前貼上“藍絲與狗不得內進”，激起親共人士的憤怒，連日來糾眾到辦事處外抗議，期間更闖入辦事處砸場，劉與女友潘小姐都曾因此受傷，孰料警方12日一早卻上門劉和潘的寓所大肆搜索，之後更將潘小姐逮捕。

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所謂“藍絲”是反修例運動中支持北京、港府和警察的族群，與支持民主自由的“黃絲”是香港政治光譜的兩個極端。

繼美國務院在人權報告中批評北京在香港執行或唆使進行有違基本法和中英聯合聲明的行動，又詳細列出警察暴力及偏頗執法的事例之後，“世界正義工程”（World Justice Project）公布2020年“法治指數”排名，香港的世界排名第16位，而在“基本人權”的全球排名則下跌五位至第38位，至於香港“落實法規”方面的全球排名亦下跌兩位至第12位，兩者表現均遜新加坡。警察這次反捕報案者，至今仍縱容肇事者逍遙法外，正好為國務院的報告和世界正義工程的評級做了最有力的佐證。

從潘小姐（網名為搣時潘，即潘小姐英文Miss Poon的廣東話諧音）上載的影片可見，深水埗警區反黑組探員在早上7時不到以及拍門劉家衡和搣時潘的住所外，警員手持搜屋令，期間沒有透露因什麼罪行而需要搜屋，但警員要求當時在面書直播的劉家衡停止拍攝，短片其後中斷。

據網媒立場新聞引述劉家衡表示，警員把搣時潘帶往房間後，才解釋因何搜屋，期間並拘捕搣時潘，但他聽不到警員指潘涉及的罪行。他指警員帶走搣時潘的電話和一條裙子，但不知是否和搣時潘早前應付建制派示威者時，倒漂白水洗地的款式相同。

劉又指警員原本說把搣時潘帶往深水埗警署，但事實她現在被扣押在長沙灣警署。

本周一建制派支持者再到劉家衡及李文浩議員辦事處抗議，有傳媒攝得片段，指“李文浩議員辧事處職員”，即搣時潘，潑漂白水，令“多人中招”。搣時潘事後在面書發帖指自己是清潔大使，當時正在洗地，有關人士是“碰瓷”撞到漂白水。

至於世界正義工程對香港司法和人權的評級，卻特別挑選“秩序與安全”排名上升兩位至第2位一事而大造文章，但未提及“基本人權”排名急跌，並稱“我們承認社會上的情緒可能影響公眾和部份國際社會對香港法治的看法”，及強調香港穩固的法治基礎仍然完好無損。