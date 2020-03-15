台灣：無視疫情緊張出國趴趴走者別領補助

由於台灣新增多名因在國外旅遊而染上病毒疾病的案例。台灣政府就此警告：民眾如果非必要卻執意前往旅遊疫情第三級“警告”的疫情高風險國家，就不得領居家檢疫補助，但第一、二級不受限。

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台灣日前公布了“嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法”，規定：民眾因COVID-19（武漢肺炎）而居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，每天可領1000元、最多14天新台幣1.4萬元的防疫補償。不過，有民眾擔心會有蓄意出國、回國領取補助的“漏洞”；加上近日不少確診個案都是境外移入，增添對海外旅遊疑慮。

中央社報道：台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將研擬辦法，處理蓄意出國、回國領補助者或無視疫情緊張而出國趴趴走者。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，因目前沒有疫苗，也沒有抗病毒藥物可以治療，必須全力防堵，避免社區疫情擴大、造成民眾健康損害。如果民眾沒有必要理由，卻執意要出國，回國後不能請領防疫檢疫補助。

莊人祥表示，指揮中心研議，將針對列入旅遊疫情建議等級第三級「警告」（避免到當地所有非必要的旅遊）國家，如果民眾沒有必要理由，卻執意要出國，回國後不能請領防疫檢疫補助。

何謂「必要」的旅遊；莊人祥說，例如有些人是因公出差，且公司指定一定要去；或有些人可能是因出國奔喪，有不能不去的理由。屆時回國提出申請檢疫補助時，需附上出國的相關必要證明才能申請。如果沒有必要理由，補助就不會核發。

前往旅遊疫情建議等級第三級（警告）國家者，回國必須居家檢疫14天；第一、二級則需自主健康管理。目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、意大利旅遊疫情建議列為第三級：警告。

另，自3月17日起，歐洲申根國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級。