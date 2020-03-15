建制派不信美製裁香港認為美恐怕北京會反制裁

美國國務院日前發表2019年人權報告，香港部份與往年最大不同，在於報告用相當詳盡篇幅講述警暴問題，以及港府未有回應民間訴求成立獨立調查委員會。多名民主派及政界人士指，雖然人權報告只會列出事件，不會作評論或建議，但從取材可以看到，美國行政機關相信香港警暴問題嚴重甚至已損害人權，在去年通過的香港人權與民主法之下，極可能對香港作出制裁。然而，建制派人士卻認為美國不可能制裁香港。

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美國非政府組織World Affairs Council早前邀請七名香港建制及民主派人士訪美，與美國官員會晤，隨行的4名建制派兼行會成員包括陳智思、葉劉淑儀、廖長江和張國鈞日前召開記者會講述訪美內容，外界關注美國的香港人權與民主法案制裁機制如何啟動，陳智思稱“制裁”非在今次會面議程，約只討論了10多分鐘，葉劉更指，啟動制裁的門檻十分高，香港也非出現嚴重違反國際人權標準的事件，看不到香港會被制裁。

葉劉又指，過往有美國官員向她指，行政部門很不願意施加制裁：“如果（美國）施加制裁，我們國家（中國）都會回應，傷害它自己（美國）本身的利益。”

廖長江也指，以往在另一個場合，有美國官員向他指出《人權法案》通過後，並不代表美國行政機關一定要做出任何跟進行動，因為要啟動制裁涉及美國不同部門，也要走一個法律程序，要求也是相當高。

不過，隨團的民主派立法會議員莫乃光表示，此行反令他覺得美方與爭取人權法案的港人，對香港情況的看法越走越近，否則美國根本不會通過人權法案。

莫乃光說：“如果美方說美國朝野對中國政權已經有了新的共識，覺得中國離開政治改革開放越走越遠，而美國對港政策最關注的是香港保持高度自治，那麼我相信，香港人與美國的觀點越來越接近了。”

有民主派人士告訴蘋果日報，美國務院的人權報告，詳細列出警察如何侵犯人權、如何打壓集會同言論自由，等同為日後推動對港製裁提供理據。不少民主派人士認為，人權報告只是美國政府出手的前奏，距離制裁還有很多步要走，還要看中美關係、美國總統大選、美國經濟同疫情變化，不過正如他們分析，當國務院撰寫的人權報告引用大量香港警暴材料，制裁港府及警察，可能不再是會不會的問題，而是何時的問題。