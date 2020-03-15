海關市面搜獲四款含菌量超標口罩逮捕四名負責人

中國武漢初爆的肺炎病毒現在全球肆虐，在多個國家出現一罩難求的情況，不少奸商乘機推出劣質口罩牟利，大發不義之財，而且還可能置人於險境。香港海關在市面進行突擊檢查，發現四款劣質口罩，不但不能保證安全，甚至還含菌量超標，呼籲市民停用並向當局檢舉。

廣告 繼續瀏覽後續

根據海關，這四款含菌量超標的口罩分別名為“BRE-EASY FACE MASK”、“KHATRACO”、“SOFTY FACE MASK”以及“LASTIK HALKALI MASKE”。

武漢肺炎疫情持續，口罩逐漸成為不可缺少的日用品。海關由1月至今採取代號“守護者”行動，抽查全港2萬多間藥房出售的口罩，經化驗所化驗，發現90款口罩中有4款含菌量超出標準，海關拘捕4名藥店負責人。

海關消費者保障科首席貿易管制主任李民佳稱，守護者行動由今年1月27日至昨日，47天內共出動逾3200人次，巡查、試購和檢視全港共22,000間出售外科口罩的商鋪，然後將90款口罩的樣本送到化驗所進行含菌量測試，昨天收到最近一批24個的樣本報告，結果顯示當中4款口罩的含菌量超標0.4倍至11.5倍，涉嫌違反消費品安全條例。海關呼籲市民停止使用該4款口罩，如商戶仍有出售，應立即下架。

根據消費品安全條例，任何人進口、製造、供應未符合安全規定的產品均屬違法，一經定罪，可被判50萬元及監禁兩年。

執法人員以50個裝的口罩為測試對象，每盒售價由200元至499元（港幣，下同）不等，不合格的4款口罩，當中兩款來自尼泊爾及土耳其，另外兩款則沒有標示來源地，惟海關相信是來自東南亞國家，現正追查有多少不合格的口罩流入市場。

該四款口罩分別在銅鑼灣及灣仔區4間藥房出售，海關收到化驗報告後，今日立即採取行動，兵分4路到該些藥房搜查，並分別拘捕四名負責人（28至40歲）；其中灣仔一間藥房位於春園街。

海關人員同時巡查其他藥房，確定它們並沒有售賣該四款口罩。海關稱戴“不合格”的口罩，會引致皮膚不適，抗抵力弱的長者及小童容易因而氣管受感染，呼籲馬上停用。海關會再作進一步化驗，查找細菌的種類。

李民佳提醒市民購買時，要檢視包裝盒有否破損或污跡；使用時如發現口罩有污跡和氣味，應立即停止使用；適時更換口罩，平日存放在乾爽的地方，以免受潮，同時光顧信譽良好的商鋪。