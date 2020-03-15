疑廁所去水管惹禍一幢樓上下層三人確診兩層住戶急疏散

香港又出現疑似當年淘大花園小區沙士集體散播的例子，位於大埔的公共屋邨的亨泰樓，有兩名住戶早前參加埃及旅行團回港後確診染上武漢最早爆發的肺炎病毒，之後，一名居住於同樓不同層但面向相同的住戶，在14日亦確診。

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兩名埃及游回港確診者，分別為香港第119號及124號病患，居住於他們高兩層的住戶亦於昨日確診為140號，儘管他不良於行，長期留在家中。

衞生防護中心14日晚上召開記者會，指會調查確診病人住所及樓宇天台，收集環境樣本。不過港大微生物學系講座教授袁國勇指，亨泰樓的情況與早前康美樓不同，亦絕非淘大花園翻版。

袁國勇表示，初步發現其中一個可能病毒傳播途徑，是病毒從第119號及124號確診者的3213的廁所經排氣管帶上天台，再從天台的通氣位透過建築物擾流效應，傳到位於樓上的3413單位，也就是第140號確診的住所。

有住在15號單位的住戶指，雖然袁國勇認為大廈喉管設計無問題，但有時樓上衝廁，單位內的喉管會傳出聲音，馬桶內的水有波浪，渠管亦不時傳出異味，強調並無自行改裝喉管，對專家的說法有懷疑。亦有住在29樓的住戶指，憂慮會受感染，決定一家五口到親戚家中暫住。亦有住戶指不擔心疫情，會勤洗手及盡量小心，認為全港都有確診個案，無可能不外出。

衞生生防護中心人員已到富亨邨亨泰樓全幢的13及14單位主動為住戶進行問卷調查。由於確診病人的單位分別在32樓及34樓，在諮詢專家意見後，衞生防護中心決定採取審慎的感染控制措施。衞生署會向29樓至34樓13及14單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受隔離治療。

防護中心並從14日晚開始撤離亨泰樓部份住戶，至凌晨12時，暫有8戶離開富亨邨亨泰樓，共19人分別9男10女住戶離開，並登車離開將送抵檢疫中心隔離。

同時，防護中心會為亨泰樓所有13及14單位的住戶收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，亦會在亨泰樓多個地點採集環境樣本進行流行病學調查。

衞生署亦會向住戶提供專業家居清潔及消毒指引，包括要妥善保養排水渠管和定期把約半公升的清水注入每一排水口的U型隔氣口，以確保環境衞生；如廁時亦要注重生，先將廁板蓋上才衝廁水，以免散播病菌等。

2003年香港爆發沙士疫情，淘大花園小區出現集體傳染，因為大廈單位的廁所U型排氣管遭到戶主擅自改動，導致樓上樓下廁所沖廁時，病毒得以循廢用的氣管從外邊滲入室內。早前康美樓也發現有住戶擅改去水管而引起多個不同單位住戶確診的例子。