外國佛系抗疫嚇怕港人紛求回港 國泰加英美返港航班疏導

隨着外國確診感染武漢肺炎病例增加、西方文化對配戴口罩的差異，以及英國以「拖延」方式應對疫情擴散，不少在當地的香港留學生或交流生紛紛回港避疫，甚至轉機回港亦在所不惜，國泰航空公司為此宣布，本周將增加由英、美兩國回港的航班或載客量。

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英美是港人留學或旅遊探親的地區，但英國的防疫措施令不少港人心生疑慮，而西方國家「有病才須戴口睪」的文化亦令接受以戴口罩來預防武漢肺炎擴散的港人加添憂慮，有在英國實習的港生的母親今早致電電台烽煙(phone-in)節目指出，校方要求，學生上課和到醫院實習時均不許配戴口睪，因為沒病毋須戴口罩，而醫生和病人均須看到對方的臉部表情和情況，故不應戴口罩，她為此甚感憂慮，跟女兒溝通後，女兒已向校方了解會否停課，以及自行停課對學業的影響，才決定下一步行動。另外亦有子女在荷蘭交流的楊太致電電台，指當地人甚為抗拒無病戴口罩，有日本人戴口罩防疫竟然被毆打。她更透露，為在當地交流的子女尋求直航機回港不果後，只能訂周四經中東國家的航班，讓子女回港。

升學顧問中心「英識教育」執行董事陳思銘表示，過去一星期接獲過百宗家長希望安排子女回港的查詢，部分家長不惜購買頭等機位或以私人飛機接子女回港，更多的是採取轉機方法回港。但他補充，由於英國的公開試未公布改期或推遲，預料逾八成中學生復活節前均不會回港。

英國現時以「群體免疫」原則為基礎訂定的「拖延」戰略惹人爭議，包括要求出現病徵者留在家中自行隔離七天，以及不為輕微病徵患者進行病毒測試及治療，亦遭香港大學微生物學系講座教授袁國勇批評，指有些國家打算連續8周不採取積極措施防疫，期望國民可有「天然免疫」，是很大的賭博，有可能導致醫療系統癱瘓，以及眾多長者在短時間死亡。他預料，如若英美繼續不採取積極措施，疫情會在未來4至8周出現「火箭式上升」。

事實上，英國的「不作為」已令當地港人面對「求診難」的苦況。香港建制派立法會議員葛佩帆接獲留學當地港生求助，指一名在倫敦的女學生與一名在曼徹斯特的男學生出現咳嗽、發燒等徵狀，但前者到醫院求診被拒，致電當地醫療專線亦沒有回復；後者則不獲醫院配藥或檢測，着其自我隔離；香港入境處已聯絡當事人及其家屬，以便提供協助。

面對英國措施，有中文大學講師向本台表示，已要求他在英國留學的兒子回港。另外，不少網上群組亦有人分享英國人士乃疫意識低的例子，最多人提及的，是指在醫院和街頭都很少人戴口罩。部分人表示，即使家人回港後須隔離，他們亦認為可以接受，稱隔離後證實沒受感染會更安心。

作為香港特首顧問的行政會議，其成員林正財昨晨在電台節目亦表示，部分國家在防疫上「放軟手腳」，例如美國和英國市民接受病毒測試個案甚少，而近日由英國輸入的個案頗多，令人關注。他預期，由英美等地回港的學生會增多，會考慮加大香港檢疫中心的負荷量。

面對港人回港數量突然急增，作為香港旗艦航空公司的國泰連日宣布紓緩措施，繼14日深夜宣布恢復三班由倫敦往香港的航班外，國泰15日再宣布，在本周四至周六增加另外三班由倫敦返港航班；另外亦會恢復部分美國返港班次，包括周四及周五由紐約及波士頓到港的班次，以及用較高載客量的航班接載由洛杉磯、西雅圖及舊金山的人士回港。