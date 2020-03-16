專家：入境香港者均須自我隔離 禁紅色外游警示國家人士入境

香港近期逾半確診武漢肺炎的病例都是輸入個案，而自行填寫健康申報表亦出現有病徵者沒有申報的個案，令醫學界憂慮會出現小型爆發，身兼香港防疫小組成員的香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，已向港府建議，所有由境外回港人士均須自我隔離14日；另外亦有專家建議禁止所有從已遭發出紅色外游警示國家的非港人入境，以應對疫情已在全球大流行的現況。

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袁國勇今(16日)早在電台節目中又指出，俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒已在全球大流行，但很多地區的公共衛生情況和檢疫能力未明，歐美個別城市的人口密度亦較高，若不採取措施，疫情可以在兩至四星期快速惡化，情況就如意大利和南韓。

香港過去兩周的新增確診個案，超過一半是輸入個案，再加上香港人群聚集的場合增多，而港人防疫意識又開始鬆懈，袁國勇憂慮，這令香港出現小型爆發的機會不低。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目中亦表示，過去兩星期的新增四十六宗個案中，有七成在潛伏期曾外游，當中亦有人回港時沒有如實申報是否有病徵，憂慮香港已出現隱形傳播鏈，並在一星期後陸續浮現相關確診個案。

面對一些輸入個案在乘機返港前已開始發病，但填寫健康申報表時沒有填寫病徵、抵港時亦未被發現受感染，是否反映旅客填寫健康申報表的做法無效時，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，截查時曾發現有旅客未有填寫不適情況，但只是少許流鼻水或咳嗽，並非發燒，她再次呼籲市民如實申報，否則屬於違法。不過，規定實施約一個月，未有人受罰。

為此，不少專家要求當局嚴格執行罰則或加強抽查，而何柏良更建議，港府可限制曾到已發出紅色外游警示國家的非香港人士入境，以集中資源處理曾到相關國家的香港居民，包括為所有人作檢測。

另外，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌透露，用作治療武漢肺炎的藥物瑞德西韋，已在武漢進行臨床研究，還有兩星期便會得知結果，而香港亦有一名確診患者開始服用此藥，情況穩定，治療效果仍有待觀察。