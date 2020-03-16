從英美、愛爾蘭及埃及入境香港 周四起須隔離 港澳新增8例均曾外游

因新冠病毒疫情，香港金融區已看不到往日人群熙攘的景象。攝於2020年3月2日

鑒於美國、英國及愛爾蘭的武漢病例持續增加，香港政府宣布，決定向這三個國家發出第二高的紅色外游警示；並由星期四凌時起，要求所有在抵港前14日曾到上述三國及本已發出紅色外游警示的埃及的入境人士接受家居強制檢疫，香港居民亦包括在內。

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衛生防護中心解釋新防疫措施時公布數據顯示，截至昨(15日)天下午4時的兩星期，香港錄得的46宗武漢肺炎確診個案中，逾五成半為輸入個案，另有一成半個案患者曾在部分潛伏期前往外地。

事實上，香港和澳門昨(15日)天一日內新增8宗確診病例，全有外游紀錄，當中七宗屬輸入個案。澳門確診個案更是當地事隔四十天後再出現確診病例，新增患者是一名26歲南韓女子，上周五由葡萄牙波爾圖經迪拜轉機到香港，翌日凌晨返抵澳門，當日出現輕微咳嗽，昨天下午經檢測後確診，現時在隔離病房治療，目前情況一般。

香港新增七宗確診個案後，令確診病例增至148宗。新增病者中，五人為外籍人士，當中二人為法籍居港人士。新增七宗個案中，只有一宗列為「可能本地個案」，患者上月下旬曾到突尼西亞、英國及西班牙旅遊。其餘六宗個案均是輸入個案。綜合而言，有關患者曾經到訪日本北海道和大阪、法國梅里貝勒和巴黎、德國、奧地利、美國波士頓。

因應有關情況，港府昨晚深夜公布，向英國、美國和愛爾蘭發出紅色外游警示，呼籲市民,如非必要，避免前往；身處當地者，須時刻佩戴外科口罩；並須避免與發燒或有呼吸道病徵者密切接觸。港府更重申，建議市民考慮延遲所有非必要的外游計畫。

港府同時公布，由星期四(19日)零時起，任何人士抵港前14日曾到上述三國及埃及，須在抵港後接受家居強制檢疫。埃及早已被香港發出紅色外游警示，至昨日更被列為強制隔離入境地。

截至今晨的新加坡亞洲新聞頻道實時數據，英國已有1391宗確診，35人死亡；毗鄰英國的愛爾蘭有170人確診，2人死亡；美國有3714宗確診，68人死亡；埃及有126人確診，2人死亡。

在此之前，香港已對30個國家或其部分地區實施衛生檢疫措施，任何人在抵港前14日曾到韓國、伊朗、日本北海道及歐洲神根地區（即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士）者，抵港後須強制家居檢疫。