澳門連日有輸入個案 午夜起幾乎封城 海外入境者均須隔離14天 中港台除外

澳門新型冠狀病毒感染協調中心今早發出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙和日本的入境者，須在指定地點接受14天醫學觀察，澳門居民可在家居地點接受觀察，而旅客則在指定酒店進行隔離醫學觀察，費用自理。

自從澳門39天沒有武漢肺炎新增病例的紀錄被一宗輸入個案打破後，決定由今天午夜起採取嚴厲圍堵措施，澳門特首賀一誠今午發出批示，自18日凌晨凌時起，入境澳門前14天內曾到中國內地、香港及台灣以外地區者，入境時必須接受14天醫學觀察；批示又指出，在例外情況下，衛生局可豁免有關限制，但沒有指明何謂例外情況。

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澳門當局昨(16日)午已宣布有關決定，但當晚又再確診一宗輸入個案，病者是一名47歲西班牙商人，確診前於15日由馬德里乘機經俄羅斯和北京，在16日晚抵達澳門時有發燒，經測試後確歲染疫，令澳門累積確歲病例增至12宗。

在香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇昨晨透露正與港府商討，要求所有海外入境人士須強制自我隔離後，澳門社會文化司司長歐陽瑜下午宣布上述決定，他續稱，經衛生局評估，來自疫情高風險地區人士需到指定酒店或路環高頂公共衛生臨床中心接受隔離；若並非來自高風險地區，需接受14天家居隔離。他又說，所有人士入境前須填寫健康申報數據，申報包括旅行史，若虛報或瞞報，最高可被判入獄6個月或罰款60日罰金。

他解釋，新安排是基於疫情由中國內地輸入轉為外國輸入而作出。一名26歲韓國籍航空公司空中女服務員日前由葡萄牙經杜拜和香港返抵澳門後，於15日證明確診，屬輸入個案，打破該地五個多星期沒有新增病例的紀錄。新病患自1月28日起已沒有上班，染疫時正在放假探親。

衛生局局長李展潤預料，在疫症大流行的大環境下，澳門不可能獨善其身，新增病例是意料中事，但這不會影響澳門防疫形勢。

至於身處海外的澳門居民應否回澳，歐陽瑜建議他們評估風險後作出決定，包括考慮交通過程當中的傳播風險，特別是染病對青少年身體造成的損害。