防第二波疫情爆發 香港周四起要求所有入境者須受隔離 中澳台除外

香港過去兩星期的新增武漢肺炎確診個案中，超過八成半屬傳入個案，加上疫情在全球蔓延，香港昨天新增九人確診，屬單日新高紀錄，港府官員表示，香港進入第二波新型官狀病毒疫情爆發。為免爆發出現，港府將於今(17日)天公布，除中國內地、澳門及台灣之外，向全球各國發出紅色外游警示，自19日零時起，所有外地抵港人士均須接受14日強制檢疫或醫學監察，而港人亦應避免外游。至於下月20日全面複課的構思，林鄭月娥認為，現已不大可能實現，何時複課亦未有日子。

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香港至今有157宗武漢肺炎確診個案，昨天的新增病例中，有8宗在確診前曾到歐洲的瑞士、荷蘭、奧地利、德國及英國；非洲及中東埃及等地；及至晚上，有十多名從機場抵港入士在「健康申報表」上填寫有出現病徵，港口衛生科人員隨即安排他們送院治理。衛生署說，有關人士主要出現輕微的呼吸道病徵，並從不同航班抵港。該署未有同時公布檢測結果。

到了今早，行政長官林鄭月娥出席行政會議前宣布擴大對海外人士實施強制檢疫措施時解釋，過去兩周的新增57宗感染個案中，50宗是輸入個案或密切接觸者受感染，假如不因應外地疫情採取嚴格管控措施，會令兩個多月來的防疫工作前功盡廢，而香港公營醫院亦可能承受不了疫情爆發的壓力。

被問及港府為何不像澳門般在宣布強制檢疫新安排後翌日便實施，林鄭月娥表示，香港有數以萬計學生在海外，須給他們時間作準備，否則會出現混亂；當局亦須為家居檢疫作準備，而定在周四起實施，亦與早前公布在當天起向英美、愛爾蘭和埃及入境人士實施強制隔離的措施看齊。

林鄭月娥同時指出，香港會沿用過去一段時間的應對疫情措施，包括保持社交距離，這是昨天與四名專家開會後的決定，故此，已復工的公務員須仍須嚴格執行保持社交距離的措施，港府亦不會舉行大型活動。至於擬於下月20日全面複課的原來構思，她表示，現時看來已不大可能，即使情況穩定，複課亦只能分階段進行。

在昨日的疫情簡報會上，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期新增的都是輸入性個案，數目亦大幅增加，形容香港進入第二波的爆發。她預期，隨着更多香港的海外留學生及公幹人士回港，香港的新增輸入性個案會繼續增加，一旦有潛伏患者成為漏網之魚，便會出現小區爆發。

免小區傳染清真寺破例暫停開放

而在昨天新增的九名患者中，八人均有外游史，其中一人是操法語的回教徒遊客，他在入境後六天才確診，期間入住尖沙嘴重慶大廈，並於上周五(13日)到「回教教堂」祈禱。由於語言問題，當局未能確認教堂名稱，但九龍尖沙咀的清真寺當天曾舉辦約有二千人參與的祈禱會，寺方決定，為安全起見，由昨天起暫停開放。負責管理清真寺的香港回教信託基金總會榮譽秘書長Mohammad Ilyas接受《明報》訪問時表示，這是該寺百多年來首次關閉，感到很悲傷。他又說，參與者均有戴口罩及探熱。

該名30歲確診遊客在抵港前已有病徵，但未有在健康申報表上填寫。根據紀錄，他由西非出發，2月15日至3月10日期間在迪拜旅行，8日有咳嗽，曾經服藥；10日乘阿聯酋航空EK380到港，入住重慶大廈的四季陽光國際酒店，13日到尖沙嘴「回教教堂」祈禱，有佩戴口罩，逗留15分鐘後離開；到了15日，因病情轉差而到醫院求診。

另外，一對參加埃及旅行團的夫婦亦在昨天確診，他們表示，該團原擬乘船在尼羅河暢遊三晚，但得悉船上曾有人確診後，乘船一天已離船，但仍受感染。本月13日經曼谷時出現頭痛，翌日發燒及咳嗽，15日到屯門醫院急症室求醫。同團友人及家人有不適，但檢驗樣本初步呈陰性。

據外電報道，埃及衛生部本月上旬曾宣布，一艘載有逾170名遊客和船員的觀光船「MS Asara」有45人感染，包括19名外國人。