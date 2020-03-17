香港下調緩衝資本 釋放5000億信貸額度救市 但有機構料航空公司破產可期

受武漢肺炎疫情衝擊，經濟活動收縮，全球中央銀行相繼推出寬鬆措施，為市場提供資金，以免信貸收縮造成破產，香港金融管理局亦由昨天起下調逆周期緩衝資本（CCyB）一個百分點至1%，令銀行體系增加約5000億港元(下同，摺合約576億歐元)的額外放貸額度。不過，有銀行界人士指出，這隻有引導作用，重災行業不一定能受惠。

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重災行業包括旅遊業及其相關行業，以澳洲悉尼為基地的航空顧問機構CAPA - Centre for Aviation昨天發表報告，指除非各國政府及航空業界採取措施，否則俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情可能令全球大部分航空公司在5月底前破產；能渡過危機的，可能是美國、中國及中東等獲得政府資助的大型航空公司。該機構稱，不少航空公司可能已進入「技術性破產」，現金儲備很快用光。

在美國聯邦儲備局昨日緊急減息1厘後，香港金管局亦將CCyB比率由2%下調至1%，是自去年10月因應反修例風波導致經濟環境惡化以來第二度下調，且幅度大一倍。金管局總裁余偉文指，各項經濟指標及相關數據顯示，香港經濟環境自疫情以來變得相當嚴峻，現階段下調比率可讓銀行有更大空間加大力度支持本地經濟，料今次可釋出5000億港元放貸空間，希望銀行可以加強借貸及降低貸款價格。

他續稱，往後會視乎經濟發展及企業資金周轉情況等因素，再考慮是否再作調整，最低可降至零水平。若金管局把CCyB比率可調至最低的0%，則香港可增加5000億信貸額度。

不過，銀行業界普遍認為，有信貸額度不等於銀行真的會增加貸款，而銀行一般會在經濟轉差時收縮信貸規模。華僑永亨銀行經濟師李若凡更指出，調低Ccyb比率主要是有引導作用，但銀行放貸最終取決於經濟環境及個別行業的信貸風險，預料重災行業不一定能受惠，若疫情持續，旅遊及餐飲等重災行業的融資前景亦會面對很大挑戰。