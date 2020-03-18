疫情拖累香港 失業率升至九年新高的3.7% 料不會比沙士差

武漢肺炎對失業率的衝擊比反修例運動影響更深，港府公布，香港過去三個月的失業率是3.7%，按月升0.3個百分點，是九年來的高位，而失業重災區是旅遊和消費行業。有學者預料，若果疫情持續，進出口和物流業、金融以致地產業亦可能會成為重災區，但預料不會出現2003年沙士後的8.7%歷史性高失業率。

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政府統計處昨(17日)天公布，去年12月至今年2月的總就業人數有376.88萬人，按年跌幅達2.5%，是自亞洲金融風暴以來最大跌幅；失業的有13.41萬人，失業率是3.7%，而就業不足率是1.5%，按月升0.3個百分點，是五年高位。在反修例運動半年期間，香港的失業率升0.1至0.2個百分點。

該處指出，大多數主要經濟行業的失業率均告上升，當中以建造業和「零售、住宿及膳食服務業」升幅相對明顯；前者的失業率高達6.8%，而後者則急升至6.1%，按月增加0.9個百分點，是十年新高。當中，零售業及餐飲服務業的失業率持續上升，分別達5.2%及7.5%。

勞工及福利局長羅致光說，失業率上升受疫情拖累而上升，預料勞工市場短期內將面對更大壓力，確實影響將視乎疫情全球大流行的持續時間及嚴重程度而定。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，最新失業率未完全反映疫情的影響，預料失業率在兩、三個月後有機會攀升至4%以上。他續稱，除旅遊、零售、餐飲業外，航運、進出口、物流業界將成為下一波受挫行業，因為經濟活動會受多國實施不同封關措施影響。

大新銀行經濟師溫嘉煒則表示，旅遊和零售等行業會繼續是失業重災區，隨藉經濟惡化，金融業和地產行業將受影響，人手難免受壓。他又說，香港上半年失業率是否會升到市場估計的5%，尚須觀察，但相信不會皇返2003年沙士的失業率高峰期，因為當年香港仍受97至98年的全球金融危機影響而處於經濟衰退期，但現在未見有資產大量萎縮的情況出現。

至於建造業的失業率急升，建造業總工會會務顧問周聯僑表示，主要受中國內地製造業全面復產影響，因為香港不少建造工程所需建築材料、預製組件等均由內地供應，導致建造業低迷，其中以紮鐵、釘板、混凝土工人失業或開工不足情況嚴重；而股市向下及疫情肆虐，亦嚴重影響企業、公司開新店、翻新商鋪的意欲，對致裝修工人失業尤為嚴重。他預料整個建造業需「一年半載」才能復原。

旅遊業方面，旅遊業議會表示，疫情擴散致各國陸續採取各項封關和檢疫措施，截至昨日中午，已有超過4400個旅行團取消，受影響旅客人數接近14萬，憂慮會觸發旅行社倒閉潮。