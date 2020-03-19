全球海外入境香港強制檢疫安排維期三個月 須戴監察手帶及抽樣驗喉

由今天起，所有海外抵港人士均須強制家居檢疫14天，當局會要求所有人佩戴監察手帶，並以抽樣方式向沒有病徵的乘客派發深喉唾液收集瓶，以加強檢疫，防範感染者或潛伏期個案走漏入小區播毒。入境人士反映，過程尚算順利，約花15分鐘便完成。港府在憲報指出，有關強制檢疫規例將維持三個月，違者最高可被罰款25000港元及監禁6個月。

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香港繼續受輸入疫情影響，昨日新增25宗武漢肺炎確診個案，創單日新高，大部分確診者均有外游紀錄，令香港累計確診個案增至192宗。加上不少海外港人為安全計而提前返回香港，令近期入境人士大增，港府期望，藉新措施防控俗稱「武肺」的新型冠狀病毒輸入及在小區蔓延。

衛生及福利局局長陳肇始昨(18日)晚到機場檢視措施準備工作時向記者表示，預計未來一、兩個星期會有數萬人回港，數量非常龐大，當局正研究在北大嶼山醫院及亞洲博覽館設分流站。她又說，接受強制檢疫人士主要在家居檢疫，亦可選擇在酒店隔離，當局正與酒店業界聯繫，提供隔離指引。

旅遊界立法會議員姚思榮今早表示，已接獲八間單幢式酒店主動聯絡，可以提供過千間房間，讓需要接受強制隔離的人士入住。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超更認為，家居隔離容易交叉感染，並不理想，建議港府與酒店業商討，徵用酒店房間及相關檢疫安排。部分回港市民亦表示，為免令家人可能受感染，會先到酒店隔離14天。

在香港實施強制隔離措施之際，各國亦有不同的防疫甚至封城封關措施，除了部分在外地留學的學生因而滯留當地外，部分旅客更是有家歸不得，當中以摩洛哥的滯留人數最多。入境處表示，截至昨晚6時，共收到146名滯留當地港人求助，當中一半是旅行團成員；當局正透過外交途徑與摩洛哥政府聯絡，並與旅遊業議會及旅行社跟進情況。

據兩個滯留的旅行團透露，行程原於本周末左右完結並返港，但當地政府突然封關，所有航班取消，被迫滯留。旅行社東主葉慶寧估計，即使當局下周二至四重開領空，亦只限各國派專機撤僑，故期望港府能介入，提供協助。