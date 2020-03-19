受壓：袁國勇撤回武漢肺炎病毒源頭文章 向陸媒稱自己最愛國

香港大學微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦撰文指，武漢肺炎疫情源自中國人濫捕濫食野生動物的陋習，指病毒源自美國毫無實證，是自欺欺人，文章即日惹來網民抨擊和中國傳染病專家鍾南山隔空質疑。袁龍二人其後在深夜透過刊登文章的報章表示，撤回有關文章，並為引起誤會致歉，強調文章與政治無關，目的是呼籲尊重事實、移風易俗，不希望捲入政治。

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袁國勇同日接受深圳衛視等媒體專訪時響應文章在中國內地「引起極大社會反響」時再次呼籲中國認真解決野生動物和菜市場的衛生及檢疫等制度問題，面對傳染病時，要尊重專業和以謙卑態度面對自己的短板。不過，對於文章被輿論「誤解，甚至被罵被黑」，袁國勇只是說：「作為一個科學家，最重要的是先要面對真相。……或許沒人比我更愛國了。」

袁國勇和龍振邦署名發表的文章，昨(18日)天以《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》於《明報》刊登(見本台昨天的相關報道)，除了不點名地駁斥中國外交部發言人在推特上暗指美國是武漢肺炎病毒源頭之外，更指此病可以武漢肺炎稱之，與中國立場相佐；而在舉例時更以「中華民國」稱呼台灣。文章刊登後，引起中國內地網民熱議，有網民指責二人與美國裡應外合，為對方打擊中國提供口實和子彈、是「通敵賣國」；更有網民直指二人是「港獨分子」、文中一句「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」有搞台獨之嫌。

二人昨午致函《明報》「訂正及補充」，稱文中提及的「中華民國」須訂正為「台(灣)」。

不過，與袁同屬衛健委高級別專家組、且是組長的中國工程院院士鍾南山其後在廣州市政府新聞辦的疫情防控記者會上，不點名反駁袁，指疫情確是先在武漢發生，但沒有證據顯示源頭也在武漢，認為未搞清楚前便隨便下結論是不負責任。

及至深夜，《明報》報道，指二人撤迴文章，二人強調，自己是科學家，不了解政治，也從來無意捲入政治。「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

二人又表明，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗的觀點，若當中的手民之誤引起任何誤會，二人表示歉意。

另外，袁國勇接受深圳衛視的專訪時又提到，研發新冠病毒疫苗需要大量資金和時間，但問題是病毒可能會短期內消失，例如2003年的沙士(SARS)病毒，出現六個月之後便消失了，在沒有商業價值的情況下，政府和商業機構的資金亦隨之消失。他續稱，即使疫苗研發成功，也未必廳夠在兩、三年內生產足夠的疫苗給14億中國人民，故此最重要是設法減少感染者的死亡率，相信中國會做到這一點。