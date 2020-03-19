法庭裁定港鐵須交出「8.31」警方站內執法片段 大學生稱是小勝會提訴

香港警方在去年8月31日於香港鐵路太子站內的執法行動有否違規和是否有人被打死，一直是港人爭議熱點，而港鐵則以保障私隱為由，拒絕公開站內閉路電視片段，令欲提出申訴的市民苦無證據，但法庭昨天的裁決可能改變有關情況，因為高等法院裁定，港鐵須向聲稱被警方不合法拘捕的時任教育大學學生會會長梁耀霆交出相關的片段，作為申索人辨認警員及提出民事索償的左證。

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梁耀霆獲知判決後在法院外表示，這是小勝，會研究相關片段後決定下一步行動，包括要求警方就不合法拘捕提出民事索償。港鐵則表示，正研究法庭命令的內容，以便作出適當的安排及跟進。

教育大學學生會前會長梁耀霆早前入稟法院，指警員去年8月31日衝入太子站內，對只是一名乘客的他進行毆打和非法拘禁，直至9月2日才無條件釋放他，為搜集民事索償的證據，要求港鐵提供當晚至翌日凌晨太子站和荔枝角站的閉路電視片段。

高等法院法官周家明昨(18日)天頒下書面判詞，反駁港鐵自稱只是旁觀者的說法，稱入稟人所指的不當行為在站內發生，事發地點和涉案電梯由港鐵管有和管理，而警方當時是應港鐵要求進入站內協助，港鐵更安排列車接載包括入稟人在內的太子站被捕人士前往荔枝角站後前往就醫或拘捕，雖然沒有合理基礎顯示港鐵應為事件負責，但港鐵當時已捲入或促進違法行為，遠超旁觀者的角色，而當不知情的第三方捲入或牽涉其他人的「侵權或不法行為」時，法庭可下令這第三方有責任向受害者提供完整信息。他又說，港鐵向入稟人交出有關片段，有助入稟一方了解當時太子站內的拘捕行動是否如入稟人所指般不合法，亦有助入稟人辨認個別的警務人員。

港鐵亦辯稱，向該公司索取片段並非唯一切實可行的來源，但判詞指出，入稟人在去年12月曾要求警方披露有關片段，但當時律政司代表警方予以拒絕；當入稟人向港鐵索取片段時，港鐵又着入稟人向警方申請披露有關片段；另一方面，警方又着入稟人向港鐵申請，令入稟人無法獲取有關片段。

高等法院裁定，港鐵須於七天內向入稟人梁耀霆披露太子站及荔枝角站在8月31日晚上10時多至翌日凌晨一時半的所有閉路電視片段，但同時規定，梁耀霆只可用有關片段作民事索償用途。

梁耀霆在庭外表示，根據法庭命令，片段不能向公眾公開，他會與律師團隊仔細研究片段，以準備下一步行動，包括向警務處作出民事訴訟，要求警方就在「8.31」非法拘捕他作出賠償。他續稱，香港法治在過去半年深受挑戰，期望港人須抱有希望，而今次的裁決便是一次「小勝」。