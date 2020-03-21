中聯辦擁有的聯合出版及老牌書商涉嫌合謀定價被告 將罰款了事

壟斷香港書市八成市場的聯合出版集團及其屬下的商務印書館，涉嫌連同老牌書商天利行書局及其總經理許超明合謀為教科書畫定折扣，事涉合謀定價、瓜分市場，違反《競爭條例》，遭競爭事務委員會入稟高等法院控告，要求競爭事務審裁處判處罰款及取消許超明的董事資格。由於被控的聯合集團由中國的駐港聯絡辦公室(中聯辦)擁有，事件惹來巨大關注。

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根據《條例》，違反守則者可被罰款及取消董事資格，不具判監刑罰，而最高罰款可達違例期間每年一成營業額，最多可罰最高收入的三年。

根據競委會的入稟狀，身兼教育圖書零售業商會會長的許超明，為不同書局定下向學校提供指定折扣的協議，以免互相搶客。而天利行、商務、三聯及中華書局(簡稱三中商)均為該會會員，其中，三中商幾乎由聯合出版集團全資擁有，但今次被告不包括集團旗下的三聯和中華書店。

競委會指出，教育圖書零售業商會會長許超明自2011年起與會員訂定向學校提供的折扣率，以免書局以提高折扣來投得學校訂單，訂定的折扣率由7%至10%不等。

出現爭拗以致三家公司被提告的事在2016年發生，當時許超明要求各間書局向天主教香港教區的中學提供8%折扣，但是三聯和商務最終向學校提供一成折扣，搶走天利行不少訂單，使許超明極度不滿，於是在當年5月約同聯合出版和商務的高層茶敘。過程中，聯合出版的副總裁李家駒責備商務總經理葉佩珠，着她別再給許超明「找麻煩」。其後，商務在兩宗投標時提出較天利行低的折扣，最終，兩者分別獲得61間和80間學校的訂單，折扣則同是7%。

上述四名被告涉嫌違反《競爭條例》的協議雖是在條例2015年底生效前發生，但競委會會行政總裁冼博侖指出，涉嫌合謀者繼續執行在《條例》生效前所訂立的合謀協議，仍有可能違法，呼籲各界停止任何合謀行為或安排。