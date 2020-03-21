台灣學術界發起聯署呼籲勿透過防疫包裝歧視中國大陸

自新冠肺炎疫情爆發以來，即使世衛組織已將名稱統一為「COVID-19」(新冠肺炎)，但台灣官方堅持稱為「武漢肺炎」；另外接運武漢台胞返台更不斷被台灣官方延宕擱置。台灣學術界昨天召開記者會，發起聯署，反對歧視，呼籲台灣民眾秉持「救無別類，應物無傷」精神，為台灣贏得更多尊敬與善意。

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學者發表的聯署文指出，台灣社會反中情緒有高度民粹化、惡質化的傾向，呼籲台灣社會應正視歧視帶來的危害，促進社會團結與和諧。

學者指出，疫情爆發以來，台灣部分媒體和當局仍不改變「武漢肺炎」的誤稱；疾病管制署針對大陸來台攻讀的學生以及大陸籍旅客採取關門措施；且擱置接回武漢台胞的包機；「小明事件」也一日三折；湖北血友病少年求援甚至引發廢除陸委會的爭論。這顯示政府與台灣社會的言語暴力和反中情緒已達新高。

聯署文說，兩岸民心漸行漸遠，不只在台灣求學和生活的陸生和陸配有心理創傷，在大陸經商、工作、求學與生活的台灣公民，也無奈成為流亡彼岸的「難民」，以致有台商、台生寧可留在大陸面對病毒，也不願回到台灣被視為病毒。

他們表示，台灣不該任由封閉的民族主義所綁架，更不該放縱歧視言論的政策。面對疫情，大家不該讓恐懼演變成仇恨，製造更大的分歧與敵意。

學者提出五點訴求，第一是拒絕以防疫包裝歧視；第二是抗疫無國界，救援要實時。第三是反對中共欺壓，但也不必歧視中國身份；第四為正視台灣對兩岸四地的責任。最後是反對民粹情緒勒索。

聯署發起人之一的中央研究院歐美研究所副研究員王智明指出，聯署文已獲得大陸學界重視，上海學者王曉明就發表文章，表示台灣在一派討厭和敵視中國大陸的氣氛中，這樣的呼籲書一定招來不少責難，引起當局不滿。明知如此仍公開呼籲，是因這些發起人對社會抱有信心，知道危難激起的不只有狹小之心，還包括四海一家、救無別類的大同之情。

聯署人包括政治大學傳播學院院長郭力昕、台大政治系教授黃長玲、體育署副署長林哲宏、作家夏曼藍波安、作家楊渡等，已有近千人。