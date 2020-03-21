港台同創武肺確診單日新高 港官稱疫情處戰爭狀態 不排除封城

香港和台灣分別採取入境者須隔離或封城措施，但似乎難阻武漢肺炎擴散，兩地昨日分別錄得27宗和48宗新增確診病例，均為當地單日確診病例新高，而且絕大部分屬輸入或有外游史個案。防疫措施落後於台灣的香港，主責官員陳肇始形容，香港應對疫情正處於戰爭狀態，並鬆口稱，不排除禁止非港人入境。

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台灣自19日凌時起實行歷史上首次封疆，非台灣籍人士，若不是持有居留證或必要之商務往來證明，一律禁止入境，入境者亦須接受14天家居隔離，但接着的兩天，確診新增武漢肺炎病患均創下單日新高，計算昨(20日)天的27宗在內，共135人確診，兩人死亡。新增的27宗病例中，24宗是輸入個案，佔新增個案的八成九。

在香港，再多48人感染武漢肺炎，是單日最多，累計確診個案增至256宗。衛生防護中心表示，新增患者中有36人有外游紀錄或從外地來港，包括新加坡、菲律賓、印度尼西亞、泰國、美國、加拿大、歐洲、土耳其和迪拜等，當中兩人曾參加一個31人共處17天的加拿大及南美旅行團，一人是到法國和奧地利集訓的運動員，以及近日曾到蘭桂坊和蘇豪等地者。

港大：病毒傳播率大於1 港處風險最高峰

香港自19日起要求除台灣和澳門以外的入境者均須隔離14天，但不少人仍願意從疫情擴散嚴重的歐美國家回港，過去兩天，每天均有五、六千人從機場入境，而確診病例又不斷增加，根據香港大學醫學院的研究，俗稱武肺的新型冠狀病毒在港傳播的實時繁殖率，自本月11日起已超過1，加上港人防疫意識開始鬆懈，該院公共衛生醫學講座教授梁卓偉形容，現時是疫情爆發以來，香港面對風險最高的時候，只要發生一次大型二代傳播，後果非常嚴重，呼籲各界繼續防疫。

另外，港大另一專家何柏良則以病毒大軍壓境形容現況，呼籲港府封城，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日入境者以海外返港的港人為主，禁止非港人入境的「封城」措施，作用不大，期望現時出現的，只是短暫的高峰。

不過，食物及衛生局長陳肇始今(20日)早在電台節目上形容，目前香港正處於應對疫情的戰爭狀態，亦擔心情況失控，但當局已積極應對，包括實施更嚴厲的入境管制，希望改善情況。

她面對立法會衛生事務委員會多名議員促請當局禁止非香港居民入境的要求時，雖仍堅持非港人的入境人數正一直下跌，港府會繼續監察，但亦鬆口說，不排除加強現有的措施及禁止非香港居民入境。不過，她繼續拒絕徵用酒店作隔離用途，指酒店的感染控制情況不一定適合作隔離檢疫用途。