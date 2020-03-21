背包有𠝹刀被控藏武器終獲撤控 大專生責警方濫捕濫控

警方在過去大半年的反修例運動中大舉拘捕青年人，但成功檢控的不多，一名因背包藏有𠝹刀而被控管有攻擊性武器罪的大專學生，昨日獲控方以入罪機會不大而撤銷控罪，法庭更裁定，控方須支付被告訟費。被告其後在庭外表示，事件反映警方針對年輕人執法，有濫捕、濫告之嫌，他日後會繼續參與合法的集會及遊行。

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警方本周向監警會提交的數據顯示，自去年6月反修例運動至今年2月20日，共拘捕7549人，學生占被捕總人數的40.9%；被捕者中，有1191人遭起訴，但被定罪的只有50人。人權團體批評警方濫用暴力兼濫捕，但警務處長鄧竟成月初曾在電台反駁稱，反修例事件中有被捕者經調查後獲撤銷控罪，不代表警方濫捕。

昨(20日)午獲撤銷控罪的吳念聰，是一名20歲大專生，在1月5日於上水一個名為「和理行」的反水貨遊行活動期間，被警方在距離上水一個火車站的粉嶺站外截查時，從他背包搜出一把𠝹刀，拘捕後控以管有攻擊性武器意圖作非法使用。

案件昨於粉嶺裁判法院再次提訊時，控方申請撤銷控罪，指𠝹刀雖可傷人，但亦可作其他合法用途，定罪機會微。署理主任裁判官蘇文隆批准撤控。

辯方隨即申索訟費，遭控方反對，因為被告遭截查時物穿典型示威者的衣着，正行向上水站方向，被捕被控是自招嫌疑。但辯方大律師黃纓淇反駁道，被告當時身穿黑、白及灰色的外套，並非控方所指的典型示威人士衣着；而警方指為證物的手套，亦是在背包搜出，不是在手上；至於𠝹刀，其實是文具，可以用作其他用途，而快步走可能是趕時間，認為警方當初落案檢控被告只是一廂情願，如今撤控，是反映控方判斷錯誤。法官聽取雙方陳詞後，下令控方支付2.7萬港元訟費。

被告獲撤銷控罪後在庭外批評警方針對年輕人，指自己當時只是路經上址已被捕，好像「後生就是罪」，檢控則明顯是要阻嚇市民參與示威集會。他又透露，扣留48小時獲保釋後，得知有「藍絲」(支持政府或建制觀點者的統稱)攜帶武器前往梨木樹邨的連儂牆，警方卻視而不見，令他大感憤怒。

今年1月5日，有民主黨北區區議員與網民在上水合辦「和理行」集會及遊行，要求政府正視區內水貨客問題，獲警方發出「不反對通知書」，但遊行其後演變成衝突，同案尚有三名青年被控在公眾地方擾亂秩序等罪名，部分人獲準保釋出外候審，但須禁足上水一帶。