元朗7.21紀念日再有示威 警再放催淚彈 拘地區議會主席

疫情無阻港人紀念元朗「7.21」暴力襲擊事件八周月，一批市民昨晚在發生白衣人襲擊市民而警方遲遲不出現的元朗西鐵站外的街道聚集，其後在區內遊走和用雜物堵路，警方施放催淚彈驅散人群，並近距離向示威者噴射胡椒噴霧，兩位民主黨立法會議員和數名記者「中椒」，在六、七小時的示威和驅趕行動中，警方拘捕數十人，包括在場攝錄情況的當區地區議會主席黃偉賢。

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香港有18個就地方事務提出建議或參與的區議會，當中十七區的正副主席昨(21日)晚深夜發表聯署聲明，譴責警方驅趕在場了解情況的區議員，又拘捕區議會主席黃偉賢，是踐踏民意代表和無視市民聲音之舉，若警方在7.21真相未明前繼續濫捕，只會令警民關係繼續惡化到無可挽回的地步。

元朗西鐵站在昨午約四時起關閉部分出入口，到了晚上七時許，有不少身穿反修例運動示威人士慣穿的黑衣在站外的街道聚集，逐漸有更多身穿不同服飾的市民出現，他們先在附近街道遊走，其後在大棠路一帶用紙皮雜物堵路，並有人焚燒該等雜物，高叫解散警隊等口號；防暴警察到場，持防暴槍推進來驅散人群，並施放催淚彈和胡椒噴劑，部分記者和市民更是被近距離射中，需要志願急救員即場治理。行動中，示威人士有投擲汽油彈還擊，警方則將武力升級，並制伏多人，有人更遭警方拖行。上述遊走堵路和警方追截驅散的情況在區內不同道路間斷髮生，持續至凌晨一時許。其間，民主黨立法會議員許智峯勸喻警方執法保持冷靜時被噴胡椒噴霧，而身兼該黨副主席的議員尹兆堅在場聲援時亦被噴得滿臉都是，另一名民主黨議員鄺俊宇亦在晚上十時左右的一輪驅散行動中被噴胡椒噴霧。

另一方面，由於網傳建制派人士晚上會到元朗站下的巴士總站的連儂牆消滅「黃屍曱甴」(反修例人士統稱)，一批市民到場戒備，但到七時許仍未見有人到場，一批市民便撕走支持建制派議員提出就《基本法》23條的國家安全立法的標語及海報，防暴警察到場驅趕及截查，並帶走數人，其間，身為民主黨成員的元朗區議會主席黃偉賢在附近店鋪內拍攝有關情況，警員要求他離開，雙方發生爭執，最後警員以手銬鎖上黃，並將他帶走。有傳媒引述警方消息稱，黃以涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕，民主黨稱正了解事件，會向被捕人士提供所需援助。

在元朗有人示威時，銅鑼灣時代廣場外和柴灣地鐵站亦有市民聚集，經警方一輪施放胡椒噴霧的驅散行動後，重歸平靜。行動中，至少有兩人被捕。

去年7月21日，在市區的反修例示威行動完結後，有一批白衣人手持藤條等攻擊性武器衝入新界元朗西鐵站攻擊身穿黑衣的人士，但警方遲遲未有派員到場維持秩序，兩名巡警行經時更調頭離去。及後，警方搜查時，有人表示沒有看見有人持武器，而建制派議員何君堯當晚則與有分參與襲擊的白衣人相談甚歡。不少評論指，這是警方與有黑社會背景的鄉紳人士勾結，針對反修例示威者，警方否認，其後拘捕數名有黑社會背景人士，但至今未有人遭判刑。市民在每個月的21日均到元朗站外聚集或示威，以示抗議。