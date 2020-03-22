全球30萬人感染武漢肺炎 港澳台亦惡化 各提升警示 澳門不排除要入境港人隔離

當武漢肺炎在全球185個國家或地區導致近三十萬人感染之際，兩岸四地中的香港、澳門和台灣亦不能獨善其身，當中，台灣提升對港澳的旅遊警示至最高級別，而澳門亦勸喻市民如無必須，不要到香港，澳門疾病預防控制中心主任林松更表示，當局會持續評估香港疫情，不排除要求香港入境者接受醫學檢查等檢疫措施。

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根據外電報道，美國約翰霍普金斯大學的最新數據顯示，全球確診感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒人數已超過30萬，造成接近1.3萬人死亡。有關數據超前世界衛生組織的公報，但與媒體的監察數據相近，例如新加坡亞洲新聞頻道的實時數據顯示，截至中午已有299391人受感染，12888人死亡。各國中，以確診人數排名，中國(81054人)、意大利(53578人)和美國(25493人)的疫情最嚴重；若以死亡人數計算，則以意大利最多，已有4825人死亡，較最先爆發的中國多48%。

隨着歐美疫情擴散，港澳台的海外輸入個案增加，香港情況尤為嚴重(見另一稿)，為此，原先有不限同屬中國特區人士入境的澳門，亦可能有變。

澳門今天再增一名確診患者，是與昨天確診的母親一同由美國經香港返抵澳門的，令當地確診人數增至19人，亦是澳門連續兩日無新增個案後的病例。為，澳門已徵用第五間酒店作為隔離之用，澳門疾病預防控制中心主任林松表示，留意到香港近期疫情明顯嚴重，暫時未對香港採取特別措施，呼籲澳門市民如沒必要，不要到香港，當局會持續評估香港疫情，不排除要求香港入境者接受醫學檢查等檢疫措施。

台灣方面，大陸委員會表示，香港及澳門近期的輸入個案大幅增加，決定將兩地的旅遊警示提升至最高的紅色，建議民眾不要前往。台灣的中央流行疫情指揮中心早前已對全球旅遊發出第三級警告，當時未包括港澳。

台灣昨(21日)天新增18宗輸入個案，令確診患者增至153人，二人死亡。在昨天的新增個案中，仍以輸入個案為主，因為留學、旅遊或工作而出入境。