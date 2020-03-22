台灣再度補破網近期從美國東亞入台有癥狀者三千人居家檢疫14天

台灣日前針對從歐洲等30個國家返台的民眾實施補破網式的「回溯采檢」措施後，昨天再度宣布第二梯次的「回溯采檢」措施。這次是針對3月8日到18日之間從美國和東亞入境台灣，回台後曾因呼吸道疾病就醫者，初步統計約有三千人，官方已經簡訊通知他們要配合「居家檢疫」14天，並將全部安排逐一採樣檢驗。

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這兩梯次「回溯采檢」措施顯示，針對台灣面臨來自歐美中亞等地的第二波疫情攻擊，台灣官方「關門」的速度遠不及來自中港澳的第一波攻擊。因此現在必須在旅客紛紛入境之後再回頭找人，要求居家檢疫14天。

島內已有媒體批評，台灣因為仇中心態，當初曾火速禁止來自中港澳的旅客入境，卻因對歐美國家的友善態度，一直拖到3月19日才宣布嚴格的「封島」措施，全面限制外籍人士入境，返台入境的台灣人一律居家檢疫14天。

昨天宣布的第二梯次「回溯采檢」措施，是針對3月8日起十天內從美國和東亞入境台灣者。官方發現，這十天內從美國和東亞入境者，竟有三千人因呼吸道疾病前往醫療院所就診，留下了計算機紀錄。這一驚非同小可，只好開始「補破網」，要求已經入境散居各地的這些人在居家檢疫期間一律不得外出，由里長採取電子監控，並將全部採樣檢驗。

至於3月18日宣布的第一梯次「回溯采檢」措施，是針對3月5日到14日之間，從歐洲27個國家，再加上埃及、土耳其、杜拜等共30個國家入境台灣者共約一萬六千人，要求居家檢疫14天並全面采檢。實施到現在官方已經掌握到一萬人，其中包括141名外籍人士。

台灣官方透露，全台共有負壓隔離病房1024間，上周一使用率還在五成左右，這兩天已經高達七成，為了把負壓隔離病房保留給重症患者，官方決定，即日起針對最近從三級警示地區返台，沒有並發肺炎的輕症患者，采檢一次，呈現陰性反應，就回家居家隔離，不再采檢第二次，以紓解負壓隔離病房壓力。