本地不明源頭武肺個案增 惹小區爆發憂疑 港府暫停部分服務防醫療系統癱瘓

香港確診感染武漢肺炎人數繼續上升，直逼三百，且有源頭不明的感染個案，恐有小區爆發危機，行政長官林鄭月娥直言，一旦有大型及持續的小區爆發，醫療系統可能不勝負荷而癱瘓。但在拒絕封關的情況下，港府只有重新引入減少社交接觸的方法，包括二度要求公務員在家工作、非緊急公共服務再次暫停、推遲公開考試至下月24日、加強為外地抵港人士進行病毒檢測。

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香港昨(21日)天新增17宗確診感染個案及20宗初步確診個案，令累計個案增至293宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，近日新增確診數字「得人驚」，期望確診人數隨着海外回港人士減少而回落。

新增個案仍以海外輸入為主，但當中有4宗本地個案，源頭不明，亦沒有與確診人士有緊密接觸，連之前三日，共有13宗無外游或接觸史的本地個案，其中兩人是同事，在長沙灣工廈上班，其餘6名同事中，部分人出現上呼吸道感染徵狀，防護中心憂慮，該公司或出現小型爆發，正追蹤其他同事，以便檢測。張竹君表示，部分不明源頭的本地個案，或許是因輸入個案引起，但若源頭不明個案再增加，便可能出現小區爆發，屆時再追蹤及隔離緊密接觸者的策略或會失效。

因應疫情，林鄭月娥傍晚緊急召開記者會宣布，鑒於疫情比過去兩個月任何一段時間更加嚴峻、更難處理、更可能導致大型及持續的小區爆發，醫療系統未必能夠應付，故決定採取五項加強措施，當中，加強對海外入境人士進行病毒檢測，入境者若有上呼吸道感染徵狀，會被送到鄰近機場的亞洲博覽館和北大嶼山醫院兩個檢測中心，以減少住院病床需求和病毒進入小區的機會。

醫院管理局表示，當局現存的2400萬個外科口罩、150萬個N95呼吸器，以及250萬套保護衣，只能維持醫護人員約一個月使用，在歐美等國搶購的情況下，供貨量不能獲得保證，一旦疫情出現小區爆發，防疫物資使用量便會增加，存貨可能更快用完。

公務員可在家工作 私營機構跟隨

另外，涉及全港5、6萬名中五學生(即英美的11級)的中學文憑試（DSE）原訂本周五開考，教育局現決定延至4月24日，並取消中英文口試。有考生憂慮，延遲考試意味成績公布爾日期亦會推遲，令海外大學的選擇減少。

港府同時公布，周一起，公務員將再次實行上月初曾推行的「特別工作安排」，即並非提供緊急服務者，可選擇在家工作。林鄭月娥呼籲私營機構仿效，而在今早，作為法定機構的生產力促進局和私營的香港寬帶先後公布跟隨，另外，運輸處的路試周一起暫停，直至另行通告。

面對有自我家局隔離人士違規到公眾地方吃飯和消遣，林鄭月娥表示，會加強突擊檢查，一旦發現違規者，會實時發出傳票，不作警告，強烈呼籲家居檢疫人士不要以身試法。昨晚已有4人因違規而被送往隔離檢疫中心，警方稍後亦會作出檢控。至於早前3宗從中國內地返港後違反檢疫令的個案，將於本周提訊。