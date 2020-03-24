港大專家轟港府防疫措施有漏洞NOW電視員工確診恐傳給記者

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良23日接受有線新聞訪問時，批評現時社區出現爆發，是因過去兩星期政府防疫措施落後，“還要天天讓千多個非本地居民入境，這個不是負責任決定”。在此同時，香港NOW電視台由於一名與記者們經常有近距離接觸的視頻剪接技師確診，該台已經採取應變措施，防止病毒散播。

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NOW電視新聞台的姐妹台財經台，24日在沒有事先宣布下，取消原有的節目模式，改為與新聞台同步播映。此外，新聞台和財經台亦取消原有的嘉賓訪談節目，以便新聞部辦公室進行全面消毒和清洗。

何柏良指現時新一波疫情跟政府的措施空窗期有關，因為本月11日至17日期間，未全面落實強制隔離措施，最終共錄得86人確診，認為社區爆發個案，很大機會跟遺漏這86宗個案有關，“我們隔離設施已經不足，天天還要讓千多個非本地居民入境，這個不是負責任決定”。

在此同時，李澤楷旗下的NOW電視新聞台一名男剪接技師23日確診染疫，留醫瑪嘉烈醫院，情況穩定。他於病毒潛伏期間沒有外游，早前反覆發燒，4日前開始沒有上班。據了解，由於該名男剪接師主要在剪片房工作，不少記者工作期間需出入剪片房，Now新聞台正評估有多少名員工屬於密切接觸者，以及應變方案。

Now新聞台晚上在直播畫面的右側發聲明，表示該台一名員工初步確診，新聞部所在的灣仔電訊大廈3樓會關閉及消毒；新聞部已啟動後備團隊，在另一樓層工作，強調廣播服務維持正常，亦會透過不同平台提供即時資訊。據了解，今晚在3樓工作的約70名員工須即時疏散。

據了解，涉事剪接師主責專題節目剪接，節目組同事即日起須在家工作。Now新聞台曾在疫情初期，抽調部份記者組成“Dirty Team（險情採訪組）”，專責採訪疫情新聞，有關員工完成採訪後毋須回辦公室工作，惟有關安排近期隨疫情發展而取消，該組記者現時正接受14天自我隔離。不過消息指，該組記者現時須提早結束隔離重返崗位，以填補受事件而須隔離的員工。

NOW電視台位於灣仔電訊大廈門外貼出兩個告示板，其中一張通告表示，所有出入大廈的人士均需佩戴口罩，而另一張通告則指由即日起，所有供應商、承辦商及訪客進入大廈範圍時，需在大堂入口填寫健康申報表，而且有病徵、未完成14天強制檢疫、過去14天曾與確診患者有密切接觸的人士均不能進入大廈。另外，記者亦在大堂入口附近發現一個體溫監測器，以便量度出入大廈人士的體溫。

這是繼南華早報旗下刊物Young Post一名24歲自由女記者之後，香港已知的第二名確診的新聞工作者。該名女記者2月27日至3月6日曾到倫敦，返港後不適，送往仁濟醫院留醫，情況穩定，是為第183號個案。