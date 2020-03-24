香港今起禁非港人入境還研擬立法禁酒吧賣酒惹反彈

香港宣布從今（24日）開始禁止非港人入境，機場亦停止所有轉機服務，措施為期14天。香港是繼澳門、台灣、新加坡以及越南之後，其中最後一個採取類似封關措施的亞洲地區，此外特首林鄭月娥因為聲稱“喝了酒會引起親密行為容易交叉感染”，因此將研擬引入立法禁止酒吧和餐廳賣酒，此舉惹起業界反彈。

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林鄭月娥23日在記者會上宣布，從24日零時開始，非香港居民乘飛機抵港禁止入境；從大陸、台灣和澳門入境的非香港居民，如14日內曾到海外國家或地區亦不準入境；香港國際機場將停止所有轉機服務；所有從台灣和澳門入境人士包括香港居民，同樣需要強制檢疫14日，有關措施將為期14天。惟新安排下，非港人仍可繼續由內地及澳門入境

只不過在三日前才說過香港政府的抗疫措施已立竿見影，“根本無需要採取一些很嚴厲限制入境措施”的林鄭月娥，被問到現在才跟隨臨近國家和地區的做法，是否有點太遲，她否認這個說法，還自詡香港的應變措施及時，“迅速應變是沒有時間表的”。

在食物與衛生局局長陳肇始和保安局長李家超的陪同下，林鄭月娥宣布了上述的最新抗疫措施。

在記者會之後，林鄭被問道近日多人在酒吧消遣後確診，也有人建議參考外國叫停餐飲娛樂業，甚至下令停止所有娛樂場所運作，林鄭表示將會研究修例禁止全港領有酒牌的酒吧與食肆停止賣酒，以減少人流聚集的機會，她還說“飲醉少少會有更親密行為，令到交叉感染風險增加”。

林鄭此說立即引起業界和社會部分人士反彈。酒吧業協會副主席錢雋永告訴蘋果日報，林鄭月娥是閉門造車，憑空想象，“可能看電影太多⋯⋯特首覺得飲醉酒就出事，希望她親自到酒吧先看看，我整日在酒吧都見不到人攬攬錫錫（抱抱吻吻）”。

錢雋永指，疫情肆虐源於輸入個案，惟政府未做好基本防疫工作，強制來港人士入住隔離營，卻把社區傳播病毒源頭推說為“飲酒”，“將爆發數字推落賣酒場所，很不公平，很不公道”。對於多名確診患者曾到訪蘭桂坊，他認為只是個別事件，至今仍未有證據指出傳播鏈與酒吧場地有關。

據協會了解，蘭桂坊餐廳酒吧近日生意額跌至近乎零，禁酒令勢進一步打擊業界。錢批評，政府並非以公平公正對待飲食業，“打邊爐（吃火鍋）確診就不管，而家（現在）求其找人祭旗，政府說什麼都可以，啥道理呀”。他指，酒吧業已推出四招防疫措施自救，包括不準隔離令者進入酒吧，為所有顧客量體溫、早晚消毒枱凳保持衞生，並安排每張枱之間相隔2米社交距離。

香港直至24日早上的統計，23日一天增加39宗確診數字，其中31宗有外遊記錄，從去年12月至今，一共有357宗確診個案（其中一宗屬懷疑個案），而總共有101人治癒出院，因病發身身亡者有4人。