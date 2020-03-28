新華社批千里跋涉上海搭類包機是在製造問題蘇貞昌駁稱為了防疫安全

2020年3月26日,台北的有軌電車上。

台灣要求滯留湖北台胞明後兩天搭乘上海「類包機」返台，新華社批台灣在製造新問題、新麻煩。台灣行政院長蘇貞昌今天響應，中國對武漢同胞返回事宜，應多一點防疫，多一點讓台灣同胞順利，少一點政治比較好。

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針對湖北在25日解封，台灣安排明後兩天各派一架華航班機從上海浦東機場接運滯留湖北的台胞返台。共440個名額，開放登記三小時後爆滿。但滯留湖北的台胞總數超過800人，座位遠遠不夠。台灣說，會視實際狀況再和華航商量。

湖北台辦日前建議，可比照第二架專機模式，由東航、華航各飛兩個航班共四架次運送，本周內即可將滯留湖北的800多名台胞全部運送返鄉，但被台灣委婉拒絕。

27日晚上新華社發出一篇批評文章，指民進黨當局口口聲聲「防疫優先」，現在卻要讓數百台胞從湖北各地輾轉數百甚至上千公里，前往上海搭飛機，途中可能存在防疫風險。

台灣又說「弱勢優先」，但老人、孕婦、孩童等，承受奔波之苦，或被迫放棄回家，這是「弱勢優先」嗎？另機票是「先搶先贏」還是「弱勢優先」？

文章認為，民進黨當局的做法不符合安全便利原則，徒增風險、不便和成本。建議台灣回歸人性考慮，為台胞做點好事，不要讓已心力交瘁的湖北台胞一再傷心、失望。

蘇貞昌今天答覆記者詢問表示，政府對滯留武漢同胞返台事宜用盡心力，第一趟包機卻因中國的變化，出了很多問題，甚至不在名單內也塞進來，還是確診病例，讓防疫差點破口；第二趟依蔡英文總統指示，堅持弱勢優先、防疫優先，量力而為，在一波三折後終於成行，現在所有強制檢疫隔離的回台同胞也都安全出關。

蘇貞昌說，聽中國宣布武漢將要啟封，武漢的台胞可以出關的話，依疫情指揮中心結論，回來的，一定要采「類包機方式」，讓檢疫能夠進行，飛機上的旅客也比較安全，更讓二千三百萬同胞的安全獲得保障，但看起來好像中國又開始動作不斷。他說，中國對武漢同胞返回事宜，應該多一點防疫，多一點讓國人同胞順利，少一點政治比較好 。

湖北台商Line群組有台商貼出消息指出，台辦說，沒辦法按台灣那邊的安排，如果按第二次武漢模式可以協商。貼文中請台商回復海基會說沒辦法到上海，請海基會考慮第二次武漢包機模式回台。貼文甚至建議台商，如果要往上海走的話，要了解一下當地防控中心願不願意放行？導致很多台商擔心明天飛機能否成行。

一位滯留在湖北孝感的台灣媽媽哭着說，到上海困難重重，許多家庭都放棄了，她說「孩子一直哭着問，為什麼要花10幾個小時去上海，政府有替孩子們想過嗎。」

有台商會長無奈的說，光在他們那一個地方，就有超過150人放棄搭29日或30日的飛機回台，確定能去上海的人，也不敢有把握是否能趕上飛機。