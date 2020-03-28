警察被指充當耳目提供建制派照片抹黑記者和民主派

民主黨議員許志峯（背向鏡頭）及甘乃威（左上角）在警署外向黨友籌款保釋被捕的鄭麗瓊，疑有警員在警署內拍下此照，交給親共政黨抹黑許甘兩人“收錢示威”。

記者因為職責所在經常以鏡頭捕捉警察的惡行而招致警察不滿甚至仇恨，警察向記者無故近距離噴射胡椒霧甚至謾罵記者是“垃圾”，已是香港執法部隊的新常態，但最近這支所謂紀律部隊更被指充當建制派政黨的耳目，在執勤時不忘拍攝記者和民主派人士的照片，提供親共政黨作為抹黑民主派的工具，警方此舉已經明顯介入政治，有違公務員政治中立的守則。

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民主黨成員許志峯已經決定向親共第一大黨民建聯成員陳學鋒提出誹謗訴訟，而另一民主黨成員甘乃威亦決定向警察投訴有警員向上述陳某提供照片，作為抹黑許、甘兩人的工具。

中西區區議會議員的許志峯和甘乃威日前聲援同黨的該區區議會主席鄭麗瓊，在葵涌警署門外示威，並且當場向黨友和支持者籌款繳交保釋金，但過程中有人從高處拍照，照片最終流到陳學鋒的面書網頁，陳在網頁上指許和甘兩人“收錢示威”，還揶揄兩人收錢居然收得如此囂張。

甘乃威和許智峯昨決定跟進“警方涉拍片，交民建聯上載”的做法。甘乃威指，他會向投訴警察課作出正式投訴，要求警方調查是哪一位警員負責拍片，然後交給民建聯或相關人士，因為從片段拍攝角度可見，拍片者一定是身處在警署內的警務人員，事態嚴重。

警方除了以民主派為拍攝焦點之外，還涉嫌充當建制派的犬馬，向他們提供記者和示威人士的照片，以便建制派抹黑之用。

去年10月底，有市民向立場新聞表示，在反修例運動期間，曾經在抗爭現場附近被多名警員截查，有警員用相機拍攝其容貌，他之後獲放行。事後該名市民在一個親建制的“起底”Facebook 專頁上，發現自己的相片。他根據自己的姿勢及衣着等特徵，肯定相片就是當日被警察截查時所拍，並質疑是警員將其相片交給“起底”專頁。

根據報道，該名市民又說，自己的情況可能只是冰山一角，他的朋友亦遇過相同情況，“有好幾個朋友被捕，情況更嚴重，沒幾天就看到有資料在網上”。當時記者查閱該專頁，大量年輕人的照片被上載，並附有各人的中文全名。專頁又設有電話號碼，鼓勵網民報料“舉報”。不過後來該專頁已經被移除，原因未明。

根據報道，去年10月26日，有醫療專職人員在遮打花園發起集會，有被捕人士上台發言時表示，自己被捕後收到很多“藍絲”及內地人致電騷擾，並認為警方有份泄露他的個人資料令他被“起底”，因騷擾者能準確說出他的住址及家人電話等。

至於在10月28日的警方記者會上，一名記者讀出聲明批評警方暴力對待新聞工作者，並用電筒照向警方高層，結果警方立即暫停記者會並將她驅逐離場。該記者接受立場新聞訪問時，透露記者會上有警察公共關係科職員拍攝其記者證，事後附有其姓名及相片的記者證相片隨即在建制群組流傳，並形容她是“妓者”、“搏出位”等。