香港抗疫新招嚴禁4人以上聚會關閉戲院健身室

香港近周出現海外回歸“病毒”衝擊波，單在昨天（27日）錄得的65宗新病例中，就有41宗有海外旅遊記錄。政府宣布新招對抗疫情，從29日開始禁止公眾地方進行多於4人的群組聚集，因工作、維持政府功能、法庭、立法會、區議會程序、婚禮和喪禮而衍生的聚集可獲豁免。特首林鄭月娥27日宣布上述措施時，承認將數字定於“4人”，並無任何科學根據。

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政府在今天（28日）刊憲，訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（《規例》）（第599G章）。《規例》賦權食物及衞生局局長，為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播，禁止在指明期間於公眾地方進行多於4人的群組聚集。

有關禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集會在3月29日凌晨零時生效，為期14天。政府屆時可檢討並延長。任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處第五級罰款（即5萬元港幣）及監禁6個月，即第599章第8條訂明的最高罰則。參加受禁群組聚集的人，可借繳付定額罰款2000港元，解除因該罪行而須負的法律責任。

政府推出的防疫新招並將包括如下措施：限制食肆只能提供50%座位，關閉戲院、健身室等場所。

從3月28日晚6點起，食肆座位不超過50%；桌子之間保持1.5米距離；一張桌子不能多於4人；食肆內要戴口罩，顧客飲食完畢聊天時都要戴；進入食肆要探體溫；食肆要提供消毒潔手液。

從同一時間開始，當局關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（撞球室、保齡球場、溜冰場）、公眾娛樂場所（電影院）、供租用舉行社交聚會場所（派對房間）。

至於獲得豁免4人以上群組聚會，則包括如下：

1. 為交通運輸而進行的群組聚集，或與交通運輸有關的群組聚集；

2. 為執行政府職能而進行的群組聚集；

3. 為履行法定團體或政府諮詢機構的責任而進行的群組聚集；

4. 為在工作地點工作而進行的群組聚集；

5. 為在醫療機構提供、獲得或接受醫院或醫護服務而進行的群組聚集；

6. 共住的同一戶人所進行的群組聚集；

7. 對在法院、裁判法院或審裁處進行法律程序屬必要的群組聚集；

8. 對在立法會或區議會進行的程序屬必要的群組聚集；

9. 於喪禮上的群組聚集，或於哀悼或悼念尚未入土或火化的先人的場合上的群組聚集，該等場合包括在先人離世的地點附近，或在其蒙受致命傷害的事發地點附近，為哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式；

10. 於婚禮上不多於20人的群組聚集，前提是於婚禮上並無供應食物或飲品；

11. 某團體的會議上的群組聚集，前提是該會議屬必須在指明期間內舉行，以遵守任何條例或符合規管該團體的運作或事務的其他規管性質文書；

12. 為傳揚有助於預防及控制指明疾病的資訊或技巧（或為處理有助於預防及控制指明疾病的供應或物品）而進行的群組聚集。

不過政府的新招卻引來反對聲音，認為法例混亂，實際上難以執法。有專家批評豁免婚禮及喪禮毫無科學根據，未能減少人群聚集。據蘋果日報引述感染及傳染病科專科醫生曾祈殷批評，若政府期望借新措施減少人群聚集，沒有理由豁免婚禮及喪禮，直言有關做法毫無科學根據，與政府強調依照科學根據辦事的說法不符。他估計，政府為免影響婚慶相關行業生意，因應業界意見設下豁免條款。他指人群聚集必定會構成風險，政府如今決定豁免，就要有心理準備香港可能再發生婚禮相關病例群組，建議新人與其勉強舉辦婚禮，不如延期。

大律師吳宗鑾表示，出於緊急的公眾衞生風險，法例未經立法會討論，公眾或產生誤會，例如分四人一組行山郊遊會否觸犯法例，若參與者在活動期間有明顯距離且沒有接觸，可作為抗辯理由。