港兩日確診飆升129個案 專家指乃7萬人衝關返港後遺症

香港的武漢病毒確診個案，28日和27日兩天一共錄得129宗新確診個案，其中22人更是在香港對外國封關之前衝關返港的留學英學生。政府抗疫督導委員會專家顧問成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌28日在電台節目表示，約7萬人趕在本月19日，即實施家居檢疫隔離前，由外國回港，據衞生署深喉唾液檢測所見，約1%沒有病徵的抵港人士病毒檢測結果呈陽性，估計目前社區內約700人帶有病毒，返港後14天應盡量留在家中，盡防疫責任，減低在社區播毒。

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根據衛生署，單在28日新增的42宗確診個案，當中多達37人從外地返港，有22人更是留學生；至於餘下5個個案，皆與酒吧及樂隊群組有關，其中2人是在酒吧工作。

許樹昌呼籲，即使毋須強制檢疫，港人回港後14日亦應盡量留在家中，避免去人多地方，尤其是食肆。由於本港家居環境狹窄，許樹昌建議政府要檢視及考慮增加檢疫設施，安排返港人士進行定點隔離，例如在駿洋邨多開一座，或增設其他定點隔離地方，讓家居不適合隔離人士入住。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在同一節目上表示，港人近期的防疫措施有所鬆懈，3月初部份人外游後帶病毒返港，適逢海外留學生同樣迴流返港，令社區陸續出現確診個案。他相信，要待迴流潮停止後的3至7日，才能了解疫情走勢有否下跌。梁子超又認為，政府需時刻評估家居檢疫措施能否阻止病毒在社區爆發，以及目前控制社區已爆發個案的措施是否有用。

梁強調本港居住環境擠逼，很多居所未必有獨立房間及廁所，家中亦有長者等高危人士，影響家居檢疫成效。他續說：“病毒殘留在物件上幾個小時到幾天都可以，國內或日本做了模擬實驗，手上沾污了微生物，兩個小時內整個家裡很多人都全部中招……就算沒病徵，都可能有高病毒含量，而病發初期病毒含量更高。”但家居隔離始終“是好過沒有”。

此外，有線新聞28日傍晚報道，再多一名鑽石公主號確診的港人死亡，已有3名船上的港人確診後死亡。有線表示曾受該台訪問、在船上隔離的港人孫先生和太太先後確診。孫太其後情況嚴重，需要插喉，在日本醫院留醫，延至昨早器官衰竭離世。