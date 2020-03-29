4人限制令殃及清明掃墓 黃大仙也要閉關隔離14日

黃大仙區以黃大仙祠位於該區而命名，屬於一個工人階級的社區，該區的住宅以政府興建的公屋為主。

下周六就是清明節，但由於港府已經下達最多4人聚會令，過去一家人聚集上山拜祭先人的場面，今年相信已經不再；而香港最香火鼎盛的黃大仙道觀，也因為武漢病毒疫情險峻而宣告自我“隔離”14日。

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而每年清明拜祭用品的紙札用品，都是傳媒報道的焦點，今年最“應景”的紙札用品，就是紙札口罩，據了解銷情不俗，儘管每個售價要50港元，比真的口罩還要貴，但百行孝為先，孝子賢孫也不得不大解慳囊，為泉下先人燒一些口罩抗疫。

特首林鄭月娥日前宣布，為了阻止海外回歸港人所同時帶回來的新一波疫情，港府已經刊憲禁止公眾地方進行多於4人的群組聚集，根據衛生及食物局局長陳肇始的解釋，這個禁令對清明上山拜祭祖先的人數同樣有效，除非同住一家的家人本來已經超過4人。骨灰龕場實施人流管制、量體溫、延長開放時間等措施，盼減少人流聚集。

此外，也有港人的祖墳在大陸鄉下，但在疫情肆虐下，返鄉祭祖人數大減，包括元寶蠟燭和衣紙在內的清明經濟，亦大受打擊。雖然今年有人緊跟潮流，出產“紙札口罩”應市，但據了解，生意按年急跌2至5成，而經濟差亦致人均消費錄得逾2成跌幅。

推出紙札口罩的紮作店老闆歐陽秉志則指，“紙紮口罩”當中亦屬“三層防菌”，惟因是全手工製作，每個收費要50元，直言“燒個真的還畫算”。

紙紮店老闆關先生告訴蘋果日報，受武漢肺炎疫情影響，市民減少外出拜祭，紙紮祭品生意跌一半，以往受歡迎的電子產品、蛋糕等新興紙紮品需求亦減，並改為選擇普通金銀衣紙，人均消費相應由千多元下跌一半至數百元，直言若疫情持續，不排除結業。

至於被香港人形容為“有求必應”的黃大仙道觀，根據道觀經營者嗇色園黃大仙祠表示，武漢肺炎疫情現進入非常嚴峻的關頭，政府已公布更嚴厲的抗疫措施，禁止人群聚集。有鑒於未來兩周將會是關鍵時刻，嗇色園黃大仙祠決定星期一（30日）起全面暫停開放14天，至4月12日止。

嗇色園表示，黃大仙祠停開期間，為減低疫情擴散的風險，所有宗教活動取消，其他服務包括醫療、緊急服務及社會服務單位將維持有限度服務；嗇色園西醫診所、牙醫診所、物理治療中心及中醫服務中心繼續維持日間服務，但暫停夜診時段。