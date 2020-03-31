有Tg群組管理員疑被以言入罪 轉發襲警堵路言論被控

31.3 警方以「開掛之達人」管理員帳號在頻道內公告：頻道內容已被警方移除。（香港警察臉書截圖)

香港警方再次使用被指過時及嚴苛的「發布煽動仇恨及暴力信息」罪行提出起訴，目標是反對修訂逃犯條例運動中一個流動應用程序Telegram頻道的管理員，被告昨(30日)被提訊，暫時毋須答辯，還柙懲教署看管，直至5月下旬再訊，以便警方進一步調查。同日，一名科技大學生亦被指在一典禮上傷人而被捕。

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涉嫌被以言入罪的tg頻道「開掛之達人」管理員，是32歲的被告蕭張龍，警方指稱，他在反修例期間發布過千條教唆其他人襲警及堵路的信息，控罪指他在去年11月12日、13日及18日的信息中提及製作「一些彈」攻擊警務人員或不同意見人士，並附有製造汽油彈、氯氣彈等危險品的教學數據，涉嫌非法煽惑Telegram的使用者，意圖使他人身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他人；另一控罪指他在去年12月9日發放信息，以非法阻撓香港鐵路的路軌及公眾通道，對公眾造成滋擾。

辯方律師在庭上透露，報稱任職保險經絕的被告，只是以管理員身份轉載信息，不代表被告確實有傷人及妨礙公眾的意圖。他又說，被告是在非自願的情況下招認，會保留正式投訴的權利。

警方在上周五(27日)拘捕被告後指出，涉事tg群組有約2.1萬人參與，已運作數月，平台中有呼籲他人「鍛練自己，準備作戰」、攻擊持不同意見人士、製造汽油彈、堵塞鐵路等言論，由於平台涉及大量違法煽動訊息，會關閉此頻道。至於平台的其他參與者會否被捕，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，要視乎他們有否一同討論如何具體實踐相關違法行為。

民主黨中西區區議會主席鄭麗瓊上周四(26日)被警方拘捕，指她在臉書轉載懷疑射傷印度尼西亞女記者眼睛的警員資料，屬鼓吹暴力，煽動仇恨的言論，涉嫌干犯煽動意圖罪。事件後，不少法律界人士質疑有關條例是港英殖民地年代打壓異己的產物，對上一次動用條例是在1952年，現時可能經不起人權法的挑戰。

科大生反修例期間死亡論壇生爭執大學生涉嫌傷人被捕

另外，香港科技大學學生會昨(30日)午在臉書上公布，該校一名學生早上被警方登門拘捕，懷疑與該名學生在去年11月6日的校內論壇上與他人發生碰撞事件有關。

科大學生周梓樂去年底在一場反修例衝突後，被人發現倒卧停車場外的平台，墜樓原因不明，其後學生要求校長史維在當年11月6日的校內論壇上與師生對話，離場時，一名身穿白衣、操普通話的學生疑推跌他人，隨即被其他學生包圍，其間有人向他揮拳，令他額角冒血。

警方表示，接獲一名24歲男子報案，指當日在科大校園內被多人襲擊，身體多處受傷，其後自行前往醫院治理。警方續稱，經調查後，昨早於屯門區拘捕一名21歲姓陳的本地男子，因涉嫌傷人而被扣查，不排除有更多人被捕。

科大透露，曾聘請國際獨立機構調查當日論壇所發生的暴力事件，其間接獲警方通知，有人就事件報案，法庭更頒發手令，故已向執法部門提供要求的相關資料。