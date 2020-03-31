治疫世用重典：三人違檢疫令遭重囚3個月至10日 檢控陸續有來

香港疫情上升之際，三名須按例接受家居隔離的市民，因違例到中國內地探親和旅遊而被判監十天是三個月，是檢疫令實施以來首批被判刑人士。法庭直斥一名聲稱因隔離生活沉悶而違例到中國遊玩的男子「自私到極點」，而虛報居住地點的被告則被判入獄三個月，是最高刑罰的一半刑期。有大律師形容，判刑算是重，具阻嚇作用。

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香港自2月8日起實施《若干到港人士強制檢疫規例》訂明，所有在到港當日之前的14日期間，曾在中國、澳門及台灣逗留者，均須接受14天的強制檢疫，違者最高可被罰款2.5萬港元和監禁六個月。衛生署據《規例》向約7萬名由中國內地抵港人士發出檢疫令，當中70多人因違反《規例》被執法人員截獲，當中三人昨(30日)天應訊。行政長官林鄭月娥今早出席會議前表示，政府對違反檢疫令行為是零容忍，七十多名違反家居檢疫令者完成在檢疫中心的強制隔離後，政府會作出檢控。

首名因違反《規例》而被起訴的31歲外賣員成見恭介，於本月8日從中國返港，因為沒有固定住址，又害怕被送往隔離營，於是隨便虛報在青年宿舍居住。兩日後，被告擬往中國探親時被當局截獲，完成檢疫期後被捕。他昨早在粉嶺裁判法院承認「向獲授權人員提供虛假資料」罪。

法院署理主任裁判官蘇文隆判刑時稱，現時雖已確定被告測檢呈陰性，但在武漢肺炎潛伏期內，沒有人能在檢測前確定自己沒有帶病毒。而被告虛報地址，明顯是無意配合檢疫措施，行為非常自私，既罔顧公眾安全，亦白費醫護人員的努力，後果堪虞，判他實時入獄三個月。

另外兩名被告則因在檢疫期間私自離開檢疫處所而被發出傳票，二人昨在西九龍法院承認違反檢疫令。根據案情，41歲被告黃義強被指於上月13日離家經港珠澳大橋出境時被入境處職員發現違反檢疫令，聲稱因家居檢疫感到非常悶，欲到中國游元解悶。主任裁判官羅德泉判刑時指出，被告離開住所的行為增加市民危險，行為十分不負責任，而因為沉悶而離港遊玩的做法，更是「自私到極點」，故此判被告監禁6周；至於另一名聲稱回鄉探望生病的母親的被告謝永鈺，則被判囚10日

港府發表聲明，歡迎有關裁決，指判刑可給予社會非常清晰的信息，對違反檢疫令的人絕不容忍。

大律師陸偉雄認為，判刑算是重，亦日後案件起重要參考作用，即犯案者極有可能被判實時入獄，勸喻市民不要心存僥倖，以為初犯可能只會判罰款，甚或緩刑。