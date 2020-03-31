蘇貞昌：世界通稱「武漢肺炎」中國竟跟人家「花」！

在疫情爆發期間，台灣不得不反覆加緊飛機以抵擋中國飛機.

台灣行政院長蘇貞昌今在立院答覆立委質詢指出，「武漢肺炎」當初是從中國武漢開始，世界通稱為「武漢肺炎」，中國竟要跟人家花(閩南語「扯來扯去」、「計較」之意)，甚至還要全世界感謝中國，這樣會引發反彈。他認為，這也是中國對自己沒有自信，才這樣搞。

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台灣行政院長蘇貞昌今在立院答覆立委質詢指出，「武漢肺炎」當初是從中國武漢開始，世界通稱為「武漢肺炎」，中國竟要跟人家花(閩南語「扯來扯去」、「計較」之意)，甚至還要全世界感謝中國，這樣會引發反彈。他認為，這也是中國對自己沒有自信，才這樣搞。

蘇貞昌今天列席立法院院會備詢時，民進黨立委蔡易余問到，中國外交部發言人耿爽一聽到「武漢肺炎」就很不爽，還要求正名為「新冠肺炎」。另外WHO秘書長譚德賽還舔共說，中國防疫做最好示範，質疑中國「大外宣」是想洗白，硬拗中國不是麻煩製造者。他問蘇貞昌有何看法時，蘇貞昌做以上表述。

蘇貞昌還說，很多病症包括香港腳、德國麻疹、日本腦炎也都有地名，但中國說是歧視要正名，這是對自己沒自信，還要世界感謝中國，有時候太過分會引發反彈。

蘇貞昌說，台灣長期面對中國很小心，很早就超前部署。至於現在歐美疫情延燒，一天死亡人數相當多，台灣也很緊張，現在政府會就防疫、紓困、振興三方並行。

另外陸委會主委陳明通昨天在立法院內政委員會表示，希望中共不要再操作台灣「以武拒統」、「以疫謀獨」，這會讓台灣人民非常反感。他證實，陸委會曾在國安會報中預判，中共可能以停止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）窒息台灣經濟，但他希望「政治歸政治、經濟歸經濟」，不希望對岸停掉ECFA。

華航第二班「類包機」昨天晚間9時38分從上海浦東機場接回214名台胞回家。加上前天總計兩班「類包機」共從浦東機場接回367人，目前仍有500多名台胞滯留湖北，等待兩岸政府解決返台問題。

關於第三架武漢包機什麼時候可以起飛？陳明通表示，兩岸民航小兩會依然還在協商中，但因雙方對防疫認知有所不同，過程非常艱辛，還在努力談判中。