法國政界學界呼籲世衛組織與台灣合作

就在美國參議員斯考特發表公告呼籲調查世界衛生組織是否在新冠危機中袒護北京的同一天，法國的觀察家網站發表由數十位法國政治與學術界人士聯名撰寫的公開信，呼籲世界衛生組織與台灣展開全面合作。

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公告指出，台灣在此次疫情中成功遏制了病毒的傳播，無論北京如何反對，世衛組織都應該將台灣納入為成員國。文章介紹說，儘管台灣與北京的經貿關係緊密，儘管台灣在地理上靠近中國，但是截止2020年3月31日，台灣確認感染病例僅為322人，死亡人數僅為5人。死亡率低於全球所有國家。但儘管如此，台灣依然被排除在世界衛生組織之外。不僅如此，台灣早在去年12月31日就向世衛組織拉響警報，警告新冠病毒的出現以及可能出現人傳人的嚴重現象。台灣政府及時採取了預防措施。今天世界上大多數國家都採取了封鎖政策，而唯獨台灣人卻繼續正常生活，學校照常開學，企業照常運作。

這一切都是由於台灣政府及時採取了2003年非典之後出台的預防措施，台灣在1月23日出現首個病例之後，立即對所有來自大陸的旅客進行嚴格的檢測，從疫情嚴重地區返回的台灣人都被隔離14天，並且禁止口罩等物品的出口。醫務人員也被禁止離開台灣。

文章總結說，台灣政府在應對新冠疫情中顯示出高度專業性與高效率，台灣的醫療衛生制度在蓬搏年度排列表上名列全球第九位，台灣是全球衛生組織不可或缺的一大成員，世衛組織需要台灣。然而，台灣卻繼續被拒之門外，依然未被邀請參加即將於五月份舉行的世界衛生組織年會。

公開信呼籲世界衛生避免受到政治影響，致力於其本位工作，保護全世界人民的健康，而為此，世界衛生組織需要台灣。

公開信的簽名者包括法國參眾議院72名議員，其中包括去世不久的台灣友好協會主席Jean-François Cesarini ,以及48位台灣議員以及醫療界人士。簽名的學者中包括多位法國知名的漢學家， Jean-François Huchet, Stéphane Corcuff, Frédéric Keck, Valérie Niquet, Barthélémy Courmont等等。