卡拉OK等關門14天防疫 停業場所一周兩變港府被批後知後覺兼混亂

為減低武漢肺炎疫情蔓延風險，港府昨(1日)天傍晚要求全港卡拉OK、麻將館、夜店及夜總會幾乎實時停業14天，以補充五天前要求有武肺爆發行業停業的不足。港府的「補獲式」行動普遍被各界批評為後知後覺，而昨日停業要求來得既急且有誤傳，亦被業界批評為混亂，惹來怨聲載道，促請港府補償。

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港府上周五(3月27日)預告翌日刊登憲報，限制公眾娛樂場所等六類處所關閉14天，以預防疫情在酒吧等地方擴散，但未包括同樣屬人與人近距離接觸場所的卡拉OK及麻將館等，引起輿論質疑。更令政府尷尬的是，本星期隨即出現卡拉OK群組爆發疫情，尖沙咀「RED MR」卡拉OK群組同行7人全部染疫，當中一名患者的家人亦確診。

特首會同行政會議昨(1日)晨召開緊急會議，通過擴大規管行業範圍，並於下午把新增受規管行業刊憲，要求卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店或夜總會、美容院、按摩院、會址（club-house）等六類場所受新例規管，並於下午三時起生效，而官方telegram「香港抗疫信息頻道」更於三時許發放信息，指上述六類場所須停業14天。當局不久即發現有錯，原來美容院等後三類場所只須採取戴口罩及量度體溫等防疫措施，而非停業，當局須在一日內第二度刊憲，並於傍晚6時生效，相關變動的新聞稿在生效前4分鐘發出，令受影響業界大呼措手不及、混亂及晴天霹靂。

食物及衛生局局長陳肇始昨晚在記者會上否認政府是「補鑊」或後知後覺，強調會密切監察情況，迅速應變，若在未有需要時推出措施，可能會受到批評。至於為何不把已有確診個案的美容院行業停業，她強調，若有關處所有更多感染案例，會快捷宣布關閉有關處所。

香港昨(1日)天新增的確診病例中，一名已戴上口罩的美容師因為替一名確診顧客美容而受感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，職員與顧客在美容時有近距離接觸，故美容院屬高危場所。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早在電台節目批評政府的做法不能防疫，因為感染個案在僭伏期後才出現，而港府在疫情擴散後才採取行動。他認為，美容院屬交叉感染風險較高行業，建議港府要求美容院停業14日，以免日後要長期關閉。

至於美容院和按摩院一度被誤傳要實時停業，亦令業界安排出現混亂。有美容院在三時許獲悉要實時停業防疫時，隨即停止療程，要求顧客離店，並通知當晚預約客人不要前來，其後即使作出澄清，顧客亦不願赴約。至於卡拉OK、夜總會等須即晚停業的場所，預備的食物難免要丟棄，立法會飲食界議員張宇人批評港府行事倉卒，令業界措手不及，要求港府補償業界損失。

港府上周末把《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》刊憲，要求遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間等六類處所關閉14天，減低病毒蔓延風險，至今增至九類處所。違例者最高可判罰款5萬港元及監禁六個月。