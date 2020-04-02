40日大女嬰被抱後染疫 官籲少接觸老幼免傳染

香港一名40日大嬰兒昨日確診，是第三名感染武漢肺炎的嬰兒，亦是最年幼的患者。該男嬰在滿月宴會上被一名確診者手抱過，其後因發燒入院而確診，須接受抗病毒藥治療。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民，對嬰兒、老人及慢性病患者應以「少探望、 少接觸」為原則，以免在僭伏期內傳播病毒。

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香港早前有兩名介乎16至22個月大的嬰兒確診，現時仍然留醫，醫院管理局總行政經理劉家獻表示，患兒情況穩定，但不評論為何兩名嬰幼留醫十天和二十天仍然未能出院。

香港昨(1日)天新增51人感染武漢肺炎，累計確診病例765宗。新增個案中，包括一名40日大男嬰，目前情況穩定，病兒父母證實沒有染疫。劉家獻在記者會上表示，男嬰入院時，體溫為攝氏38度、肺部無陰影，血液和脊髓檢查亦正常，院方正使用液體的，希望控制嬰兒體內病毒。他指出，使用蛋白酶抑制劑可能有副作用，包括作嘔、肚瀉、影響肝功能等，當局會密切監察其肝功能。

醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，蛋白酶抑制劑分別有少於2%和2%至10%風險影響心率和致肝酵素上升，如出現副作用，或需停藥；但他補充，若使用蛋白酶抑制劑少於14日，長遠影響風險會相對低。