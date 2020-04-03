兩岸開始公布無癥狀感染者佔比但歐美仍呈現大黑洞

台灣桃源某車站全副武裝的車站消毒人員。攝於2020年4月日

台灣疫情指揮中心2日首度公布台灣無癥狀確診患者比率，截至4月1日為止，全台329名確診患者中，15位是無癥狀感染者，約佔5%，另中國也從4月1日起公布無癥狀患者數據。但因許多歐美國家，採取不為無癥狀者篩檢的策略，因此「隱形感染者」這個大黑洞，依舊深不見底。

廣告 繼續瀏覽後續

無癥狀感染者有兩種，一種是還沒有出現癥狀就被確診，也就是在3天到14天的潛伏期就被篩檢確診；另一種是從感染到自行痊癒都沒有癥狀。目前台灣有不少感染者在潛伏期就被篩出。

另中國國家衛健委數據顯示，截至3月30日，中國無癥狀感染者共1,541例，與中國八萬兩千多確診病例相較，佔比1.8%，衛健委並表示，4月1日起每天都會公布無癥狀病例。

台灣康健雜誌報導指出，包括美國、英國、意大利、荷蘭等歐美國家，大多採取不為無癥狀者篩檢的策略。因此就算中國開始公布無癥狀者的數據，「隱形感染者」這個大黑洞，依舊深不見底。

報導引述香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉指出，有些患者在潛伏期後期才發病，未發病前可能持續傳播病毒給其他人，根據港大與廣東省最新研究，這類病人可能佔總感染人數的40%，一直沒發病的無癥狀感染者就更防不勝防。

這些無癥狀感染者的感染力究竟大不大？報導引述德國一份研究表示，在咽喉擦拭液檢體中可以發現，發病初期和輕症階段就有大量病毒。

中國學者發表在「新英格蘭醫學雜誌」的研究也顯示，他們除了在17位患者身上證實，一發病後體內病毒量就極高，更發現另一位無癥狀患者，病毒量和有癥狀患者相差無幾。

報導總結指出，無癥狀患者無疑是下一波防控關鍵，甚至讓整個防疫變成比耐心、比毅力的馬拉松。