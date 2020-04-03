法庭降低警方查閱市民手機門坎 民權組織憂濫用 損私隱

香港警方查閱被扣示威者手機內容作為搜證手段向來被詬病，上訴庭裁定，警方若在「合理可行」情況下未能取得法庭手令，而又必須實時檢查，可檢查被捕人士的手機內容。有關裁決，推翻下一級法院早前裁定，警方只在「緊急情況」下，才可在沒有法庭手令下檢查被捕人士的手機內容。民間監察警權的組織認為，上訴庭的標準過於寬闊，容易被警方濫用，嚴重侵犯市民私隱。

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前區議員岑永根和主辦每年7月1日遊行的民間人權陣線四名成員在2014年遊行後被捕，警方在未申請法庭手令的情況下沒收其手提電話查閱數據，五人投訴警方侵犯市民私穩，提出司法複核。原訟庭在2017年10月裁定民陣勝訴，指除緊急情況外，警方必須先獲手令才可查閱被捕人士手機。警方不服，提出上訴。

上訴庭昨(2日)天裁定警方上訴得直，推翻「緊急情況」準則，因為有關定義太嚴謹，普通法地區亦沒有「緊急」的定義；而搜查合法被捕人士的權力是尋找證據，防止證據被破壞，而非取決於緊急情況。

不過，裁決維持警方須取得手令才可查閱被捕人士的電子器材內容，但只能以保護公眾或懷疑有人犯罪為由，才可在沒有手令的情況下查閱手機，並重申警方無權征取疑犯手機密碼，市民拒絕不算阻差辦公。

裁決又訂明，警員在查閱手機內容時，除非是快速檢視篩選資料，否則檢查範圍應只限於調查罪行及保障受害人等的安全，事後亦應儘快作出書面記錄。法庭補充，警員檢查手機難免會侵犯一些無關數據的私隱，但只要檢查是符合刑事調查，快速檢視資料期間侵犯部分私隱是無可避免。

警方表示，正研究上訴庭判辭，而與訟人之一的民陣前召集人楊政賢表示，須與律師商討會否上訴，雖然認為兩分裁決不是分別太大，但憂慮警方會扭曲法庭原意，以威逼利誘等不當手段令被捕者交出手機密碼。

本身是大律師的立法會議員郭榮鏗對上訴庭裁決表示遺憾，認為上訴庭忽視警方過去十個月的濫權行為，傾向相信警方會依法辦事及恪守規矩。他認為，法庭應更進取地保護港人的人權自由。

監察警權的「民權觀察」更憂慮上訴庭把沒有手令查閱被捕者的門坎訂得「過於寬闊」，易被警察濫用，肆意搜查被捕人的手提電話，並可接觸到大量可能與案件無關但屬於個人的私隱，令市民私隱嚴重被侵犯，對法庭的決定表示遺憾。「民權觀察」重申，有調查權及懲罰權的獨立機制是糾正及防止警察濫權的重要方法。