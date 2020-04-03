港官斥港台向世衛提問台灣會籍違反「一中」 各界反轟政治施壓促撤回

邱騰華批港台節目違反一個中國原則，被指上綱上線，打壓新聞自由(資料圖片)

香港電台節目主持訪問世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德時提問台灣的會籍問題，相關政策局指有關表達違反一個中國原則和港台約章，作為港台之首的廣播處長須為此負責。港台不同意指控，而港台職工會更直斥指控無理，嚴重損害新聞自由，做法令人心寒；民間組織「撐公共廣播運動」要求政策局撤回相關的錯誤言論。

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作為港台直屬政策局的商務及經濟發展局，昨(2日)午發出稿，指港台須恪守《香港電台約章》（《約章》），當中訂明，港台的使命包括增加市民對「一國兩制」的認識，但相關節目的表達，有違一個中國的原則及《約章》中的使命。商經局局長邱騰華在新聞稿中指出，世衛成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台須對此有正確認識，廣播處長須對此負責。新聞稿沒有進一步闡明要求廣播處長如何「負責」。

港台發言人回應指，節目主題是探討世界各地疫情，有各地方政府及世衛的響應，強調沒有任何取態，認為節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《約章》。

香港電台節目製作人員工會以《我們已失去發問的自由》為題作出回應，指局長邱騰華的說法是無理指控，以《約章》為名破壞《約章》，更嚴重損害香港的新聞自由。聲明質疑，節目既然沒有違反一國兩制原則，局長卻高調要求廣播處長負責，只能視為政治施壓，實在令人心寒。

香港記者協會亦發表聲明，指邱騰華的批評是對傳媒施壓，干預編輯自主，令人深表遺憾。記協指出，若提問世衛成員資格是禁忌，新聞自由從何談起？批評邱騰華的言論會產生寒蟬效應，令傳媒自我審查問題惡化，促請港府收回不當言論。

關注媒體自由的民間組織「撐公共廣播運動」亦要求港府撤回言論，指局長邱騰華的說法，是對港台員工施加政治枷鎖，違反公共廣播原則，充分突顯官僚體系不利公共廣播發展的基本矛盾，而邱騰華以長官意志來限制言論自由，實屬濫權之舉。

不過，建制派議員支持商經局，民建聯立法會議員葛佩帆認為，港台記者在節目中故意問及會否考慮台灣的會籍，明顯違背「一個中國」原則，藉機鼓吹台獨，製造話題，港府須嚴肅跟進，作出懲處。

港台英文節目「脈搏」(The Pulse)3月28日播出的節目中，主持兼記者在視像訪問中問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）有關台灣的會籍問題，艾爾沃德表示聽不到問題，再被追問後線路中斷。重新接線後，艾爾沃德被要求評價台灣的抗疫表現，但他只是重申已回答對中國抗疫的表現，之後便自行結束訪問。節目播出後，中國中央電視台發表評論，指記者的提問是「以疫謀獨」。商經局和建制派議員的說法與央視接近。