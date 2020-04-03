酒吧今起封14日減播毒 深圳灣口岸提早晚上8時停止通關

港府進一步擴大停業場所至酒吧和酒館，以減低新型冠狀病毒蔓延風險，該等主要售賣或供應酒類並讓人就地享用的場所須由今(3日)晚6時起關閉14天。另外，現時惟一連接港深兩地的深圳灣口岸即日起會縮短旅客通關時間，只在早上10時至晚上8時讓旅客通過，以減少人員進入。

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不過，中國內地要求跨境司機出示健康證明的措施，業界透露，會延遲至下周六才實施。事實上，香港半封關的情況下，貨物需求有所增加，貨車出入境香港架次均有上升，上月每日平均有8197架次貨車入境香港，較一月日均車次上升兩成，出境車次亦有相若升幅。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今早在電台節目透露跨境司機提交健康證明的措施延遲推行時又期望，港府資助跨境司機進行檢測，因為每月三千港元的檢測額外支出，會對司機造成負擔。

香港感染武漢肺炎的個案繼續以數十宗的幅度上升，昨天單日新增37宗確診病例，累計突破800宗，達到802宗。新增患者中包括未被政府勒令關閉的美容店工作人員。

至於由今晚起關閉的酒吧酒館，數據顯示有明顯的群組毀發。在逾八百名患者中，有62人是酒吧及樂隊群組，以及由群組進一步傳播至另外14人，包括香港最年幼患者 – 一名40日大嬰兒。

另外，為減少輸入個案，港府縮短深圳灣的旅客清關服務時間，以減少距境人流，即日起，該口岸的通關時關是每天早上10時至晚上8時，較過往朝6時半至午夜12時的通關時間減少7.5小時。但貨物清關服務時間維持不變。

香港自1月底起先後暫停十二個陸路或海路口岸的旅客清關服務，只維持深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸兩個陸路口岸的旅客清關服務，有關口岸的過境人數在要求所有入境人士須隔離14天後已大幅減少超過九成，以昨天計，兩處口岸分別只有1392人和141人出入境。