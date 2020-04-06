兩名警察疑共用警署廁所中招122個同袍需隔離測試

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君5日在記者會上表示，由於先後有兩名警員懷疑共用九龍石硤尾警署的一個男廁而確診感染武漢病毒，不排除他們受到環境污染，當局已受到警方提供122名與兩名確診者有密切接觸的名單，安排他們入住檢疫中心。張又表示，由於其中已有3名警員出現上呼吸道病症，已入院接受測試。

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最新確診感染的警長，上周二（3月31日）才參與太子地鐵站的鎮壓行動，當天警方一共逮捕了54人。

張竹君表示，4月5日確診的46歲西九龍總區機動部隊男警長（第854號個案），經追查下發現他曾與31歲機動部隊男警員（第663號個案），曾使用警署內同一樓層的廁所，不排除經手柄、洗手盆等環境污染。她又稱，已收到警方提供約120多名密切接觸者名單，會安排他們入住檢疫中心；但有3名警員因出現不同程度上呼吸道感染，需要先接受快速測試，若呈陰性才准入住檢疫中心。

衞生署經專業評估後，有122名警務人員與46歲警長被界定為密切接觸者，他們大部分是曾經與確診警員使用警署內的共用設施，相關人員現正等候署方進一步安排。另外，警方已派員清潔確診男警長居住的紀律部隊宿舍，以及兩名確診人員到訪過的警察建築物。

這是繼日前一名22歲女警在酒吧消遣之後懷疑中招確診之後，香港警界又再出現懷疑群體感染的事件。張祝君指，確診的女警（第428號個案），曾與第855號個案的友人只是用膳時碰面，之後女警才去夜店，而友人就沒有去。

從5日傍晚7時開始，已有100多名警員陸陸續續自行到就近的診所或醫院進行病毒測試，之後他們搭乘大巴到駿洋邨隔離14日。

警察公共關係科6日凌晨回覆傳媒查詢稱，警方高度關注西九龍總區46歲男警長確診，而該名警長曾使用位於西九龍機動部隊行動基地內的設施，包括更衣室及洗手間。根據衞生署指示，約120名曾使用有關設施的警務人員可能須要進入檢疫中心接受檢疫，警方正積極配合衞生署所作出的安排。

警隊第4名確診機動部隊警長，最後一日上班是3月31日，當日有份參與驅散太子站悼念“8.31七個月”人群行動，當晚有佩戴口罩，亦無拘捕任何人，惟翌日開始發燒，至4日確診。而警方在當晚共拘捕54名男女，年齡介乎12歲至70歲。

香港警隊已先後有4名警員確診武漢肺炎，確診3男1女警員，分別駐守北角警署、深水埗警署、最後兩人均屬西九龍機動部隊同駐守石硤尾警署，該兩名警員均曾使用石硤尾警署內的設施，仍在追查兩人有否共用設施。下午兩時許，有清潔工人在石硤尾警署門外進行清洗。