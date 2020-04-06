民調：對警察不滿根深蒂固疫情後運動或愈滾愈大

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峰指出，社會運動在疫情下“被迫”暫緩下來，但根據中大傳播與民意調查中心最近的一輪的民調顯示，儘管對警察的信任度，給予0分的比例比去年10月調查下降了6個百分點左右，比9月調查也低2.7個百分點，但仍然高達45.6%。李立峰在明報撰文指出，這個民調結果說明對警方極度不滿的民意，有部分是頗根深柢固的，如果政府和警察以為疫情會讓市民忘記運動中警察的各種問題，“那是不切實際的”。

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李立峰的文章指出，由於民意對社會運動的基本支持仍然頗為紮實，而一旦運動重臨，視乎政府的應對，運動仍有可能像去年一樣愈滾愈大。

中大傳播與民意調查中心在3月19日至27日進行新一輪的民意調查顯示，市民在3月下旬調查期間對政府的信任度，總體上回到稍稍高於去年9月的水平。問卷要求被訪者在0至10分當中評分（0分最低），結果41.4%給予0分，這個0分比例比較去年10月中進行的民調下降了8個百分點左右，跟去年9月民調中的0分比例則差不多。不過，若跟去年9月的民調結果再仔細相比，給予0至4分的比例下降了5個百分點左右，給予6至10分的比例則上升了約3個百分點。

至於對警察的信任度，李立峰指出，對警方評價極為負面的市民比例仍然高企，但對警方傾向正面評價的市民比例的確回升了不少。李在文章中指出，這轉變其實不難理解，在疫情之下，警方雖然在處理個別示威活動時有濫捕之嫌，但隨着示威活動得到的關注較之前少，警方行動引發的爭議和批評亦相比之前少。同時，警方在處理疫情方面的角色不算明確，防疫工作做得好或不好，也跟警方關係不太大。對民望本來很低的人或組織而言，也許“沒有新聞就是好新聞”。

李立峰強調，縱使警察在過去兩個月沒有成為批評的焦點，但仍然有高達45.6%的市民給予警察0分，說明對警方極度不滿的民意，有部分是頗根深柢固的，如果政府和警察以為疫情會讓市民忘記運動中警察的各種問題，那是不切實際的。

此外，調查同時發現，對修例運動持高調立場的商店，他們的生意也因此可能受到影響。調查顯示42.6%被訪者經常或有時刻意因為一些商店的政治立場而光顧它們，43.8%被訪者經常或有時刻意因為一些商店的政治立場而不光顧它們。以政治立場畫分，62%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“幫襯（光顧）黃店”，63%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“罷買藍店”，這些都是頗高的比例。

黃色是支持民主運動和反修例的顏色，藍色則代表支持北京和港府。

市民對政府和警察的態度仍然傾向負面，那會否在往後的時間重新轉化為行動？在疫情發生之前，社會上正進行有關“黃色經濟圈”的討論，在疫情期間，市民如果有意欲，其實仍然可以進行政治消費。調查發現，42.6%被訪者經常或有時刻意因為一些商店的政治立場而光顧它們﹙其餘回答很少、沒有，或拒絕作答﹚，43.8%被訪者經常或有時刻意因為一些商店的政治立場而不光顧它們。以政治立場畫分，62%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“幫襯黃店”，63%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“罷買藍店”，這些都是頗高的比例。

最後李立峰指出，在疫情期間，民眾和媒體的焦點轉移，民意對政府和警察的反感，比起運動高峰期有所回落，可以說是必然的事，在這個背景考慮之下，我們反而可以說，民意對政府和警察的反感的下降程度，並不如想像中大。在政府對反修例運動的訴求仍未有充分回應的情況下，民意對社會運動的基本支持仍然頗為紮實，而一旦運動重臨，視乎政府的應對，運動仍有可能像去年一樣愈滾愈大。