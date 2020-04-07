世界衛生日 世衛組織網頁也404

世界衛生組織在4月7日世界衛生日的前夕在網上發表聲明，針對外界對世衛組織的質疑，就世衛組織與台灣和中國之間的關係做出了澄清，但是，這一聲明卻在其網站消失，引發外界揣測。

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從谷歌存檔中可以翻出這篇文章，它的標題是：世衛組織與全球所有人合作（http://archive.is/vRwiw#selection-4819.0-4819.75）。文章指出，最近一段時間以來，世衛組織看到無論是社交網絡還是各國媒體都對世衛組織處理新冠疫情的方式提出質疑，尤其是在對待中國與台灣的立場問題上。

公告指出，世衛組織是一個由科學家，醫療衛生專家組成的聯合國機構，其職責是維護全世界人民的健康，是與全世界各國人民進行合作，其中自然包括台灣。世衛組織多年來始終與台灣共同合作，在新冠疫情期間也同樣如此。

公告指出，必須首先對世衛組織的運作方式做出澄清：作為聯合國的機構世衛組織遵守聯合國的運作規則，聯合國大會1971年承任中華人民共和國為唯一合法成員國，1972年世衛組織也通過了同樣的決議案。

世衛組織成員國每年在年會上提出一些議案，比如說將台灣作為觀察國納入，在過去的23年中，台灣曾經當過14次觀察員。如果獲得聯合國大會絕大多數成員國的支持，台灣就可以作為觀察員參加大會，在2009年至2016年期間，台灣以中國台北的名義與會。

不過是否在世衛組織擁有席位這並不妨礙與世衛組織之間的合作，台灣是世衛組織之間的合作始終未停止。台灣通過現有的國際衛生條例以及新設立的機制從新冠疫情一開始就與世衛組織合作。台灣的醫療專家參與了今年一月份世衛組織監督全球疫情的臨床監督網絡的設立，每周都參與全世界數十名專家舉行的疫情視頻會議。台灣醫療成員以及台灣政府可以登陸世衛組織網站分享所有的數據庫。歐洲疾病預防與治療中心也同台灣合作。台灣這次新冠病例的死亡人數較低，世衛組織將進一步跟蹤，並且學習所有值得借鑒的經驗。

公告最後強調說，必須公正的指出，台灣醫療專家貢獻以及他們與世衛組織的互動使全球受益，也為世衛組織增添新的價值。

法國政治界輿論界數十名人士日前發表公開信，譴責世衛組織在處理新冠疫情時袒護中國，無視台灣專家發出的警告，公開信呼籲世衛組織將台灣納入正式成員國。

法廣 致函世衛組織詢問上述文章被刪除的理由以及台灣是否會被邀請出席下個月的世衛組織年會，目前尚未受到該組織的回應。