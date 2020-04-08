人人要過苦日子林鄭仍“奉旨”加薪至年薪521萬港

武漢病毒疫情下，香港與世界其他國家或地方同樣面對百業蕭條、失業飆升的窘境，然而，已經是全球收入最高的政府領導人之一，香港特首林鄭月娥的薪金卻照樣按年調整至年薪521萬元港幣。當被記者問到在如此惡劣情況下仍然“逆市”加薪時，林鄭7日辯稱她並非是加薪，只是“按年按通脹的定期調整”而已。

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其他多個國家的領導人和高官，為了與國民共度時艱，已紛紛自動減薪，例如新加坡總統及內閣官員，2月底宣布減薪1個月，3月26日新加坡再宣布，政府高官要“追減”薪水3個月。負責前線抗疫工作的公務員，反而可獲派發一個月的額外獎金，包括各間醫院和衞生部部份醫護人員。南韓總統文在寅和總理丁世均及部長級、次長級公務員未來4個月減薪3成。印度總理莫迪決定他和內閣部長及所有國會議員從本月起，未來一年減薪3成，減薪包含薪金、津貼和退休金。

然而，香港政府發言人6日發新聞公報，根據按年按通脹的定期調整，行政長官的薪水有所調整，日期從去年7月1日開始。發言人稱，特首和政治委任官員的薪酬調整，一直按既定機制進行。

發言人說：“立法會財務委員會在2017年通過，政治委任官員的現金薪酬按建議機制由2018年7月1日起，每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。因此，行政長官最新的薪酬調整是在2019年7月1日根據丙類消費物價指數的改變而作出，有關開支並反映在2020至2021年度的薪金預算開支中。”

林鄭月娥7日在記者會上還特彆強調立法會的議員也憑此機制而加了薪，“等同立法會議員亦於去年10月1日作了一個按通脹的調整”。

林鄭月娥年薪去年已逾500萬港元，是全球第二高的政府領導人，今年年薪再從509萬元升至 521萬元。根據今日美國的統計數據，全球最高薪水的領導人是新加坡總理李顯龍，年薪是161萬美元，排名第三是瑞士聯邦總統摩瑞爾（Ueli Maurer）。相對之下，全球經濟、軍事實力第一的美國，總統特朗普的年薪是40萬美元。

林鄭月娥本人7日面對記者時也承認在武漢病毒疫情的打擊下，香港經濟前景黯淡，“今日由於情況那麼嚴峻，我們的失業率一定會上升........我們必須用一個力度去阻止就業情況進一步惡化”。

林鄭又說，雖然她對她個人薪酬的調整問題“持非常開放的態度”，因為好像給人的感覺是在今日疫情如此嚴峻，竟然有官員或整個政治團隊加薪這問題，但她同時強調，這並非是一個加薪，只是“一個按年按通脹的定期調整”。換言之，林鄭月娥在大多數港人都需要勒緊褲帶面對苦日子之際，照樣“定期調整”薪水，已是勢所必行而無可爭議之事。