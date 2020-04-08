武漢解封日香港實施對入境者深喉唾液檢測

香港衛生署7日晚接近11時公布，從今天（4月8日）起所有航班抵港後，入境者要即往香港國際機場附近的亞洲國際博覽館交深喉唾液樣本，然後方可回家強制檢疫。今天也是新冠病毒原爆地武漢解封之日，衛生防護中心總監黃加慶表示，從武漢及湖北來港者儘管感染風險不會較海外返港者高，但深喉唾液檢測亦將擴至湖北返港者。

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此外，基於過去14日的359宗確診中，69%涉曾赴英國者，今日起從英國抵港者，將仿效秘魯專機安排，要在亞博等檢測結果，時間可能長達8小時或以上。香港包機接載滯留秘魯回港的人士中，有至少8%確診感染病毒。

但對於從包括武漢在內的湖北返港者是否需要佩戴電子手帶以便當局追蹤，港府當局至今仍含糊其辭模稜兩可。在此之前，從大陸入境者須接受強制家居檢疫，但毋須戴手帶。黃加慶被明報問到是否需要求從大陸入境者戴手帶接受檢疫，他說政府資訊科技辦公室會不斷改善安排，政府資訊科技總監辦公室發言人就有關湖北返港者家居檢疫安排，表示應向衛生署查詢，衛生署至截稿未有向傳媒回應。

另外，從今日開始經陸路口岸來港人士，若過去14天曾到湖北省，回港後也會獲得樣本瓶，回家接受強制檢疫時，需要依照指示，提交深喉唾液樣本。衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所，星期一至日上午9時至11時會收集樣本；部分醫院管理局轄下的普通科門診診所也會於辦公時間收集樣本。

衛生署指出，由於過去14天的359宗輸入個案中，248人或69.1%患者曾到英國，相信英國的感染風險較高，故要求英國抵港人士接受較嚴格的檢測安排。署方強調，由於化驗需時，這些人士可能需留在亞博館等8小時或以上，夜間抵達人士或需等候較久，呼籲回港人士體諒和有耐性。這項安排4月9日才實施，換言之4月8日英國抵港人士，仍可與其他地方的人一樣，在亞博館留下深喉唾樣本後即可離開。

衛生署表示，假使檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會儘快通知有關人士，並安排其入住公立醫院接受治療。一般而言，若於交回樣本後的三個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。