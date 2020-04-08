武漢解封滯漢台胞註記不予解除無法自行搭機返台包機亦無下文

台灣疫情指揮中心今天指出，武漢雖然解封，但該地區還是在進行小區管制，實施紅、綠色健康碼，因此對武漢台胞的註記仍然不會解除。也就是說，滯留武漢兩個多月的台胞仍須等候包機或類包機，不能自行搭機返台。至於什麼時候會有包機，疫情指揮官陳時中表示，包機或類包機還需要和對岸協商。

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對於台灣有輿論批評政府在疫情管制措施中對中國比較嚴厲，對歐美比較寬鬆，陳時中表示，台灣對中國沒有比較嚴格，只是對武漢比較嚴格。他說，因為武漢是一個發源地，任何決策者都會這麼做。他也提到，中國每百萬人確診者的數字較高；而且台灣也依據風險，逐一對不同國家陸續採取了居家檢疫的管制，現在不論從哪一國，入境台灣都要居家檢疫14天。

現在歐美疫情持續發燒，但台灣並沒有針對歐美返台的台灣人加以註記，規定必須搭乘包機回台，目前仍可自由入境台灣，以至前天出現一架從紐約返台的華航班機，全機已經有十人確診，疫情指揮中心分析，應該大部分是在紐約感染後登機，各界擔心出現漏網之魚，會突破小區防線，建議從歐美返台的各國班機，應該全機旅客都採樣檢驗。

指揮官陳時中表示，這兩天境外移入是觀察期，確診人數已經往下降，入境人數也相對少，所以台灣正在考慮對入境者採取「集中檢疫」，但並沒有要實施「全機采檢」。目前居家檢疫14天，有癥狀的就會采檢，14天檢疫結束時也會重新檢視，有癥狀時會再度采檢，共有三道防線。

另外接連兩天，台灣新增個案都只有三例，疫情是否可視為已經緩和？對此，陳時中表示，只是境外移入的威脅減輕中，至於之前清明節的「連假群聚」效應仍有待觀察，初步至少要觀察到12日，就可以了解趨勢，目前仍應持續提高警覺。

到今天為止，台灣累計有379人確診新冠肺炎，共有5人死亡。#