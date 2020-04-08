疫情影響法國生蚝供應香港老饕大減口福

香港不少老饕鍾情法國輸入的生蚝（牡蠣），但自從爆發新冠病毒之後，法國多個生蚝養殖場被當局下令關閉，影響對外輸出，香港的入口商也受到打擊，供應量大減。蘋果日報引述香港一間入口法國生蚝的商人估計，法國出貨量“至少跌了40%......但運費卻貴了20%』，大嘆生意難做。

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報道引述以網購生蚝為主打的Ocean Three老闆阿聰指出，他的公司一向以入口法國生蚝為主，“市中心如巴黎較嚴重，全部寫字樓、工廠及包裝都停擺，沒有開工，海邊的蚝場主人，以前可能兩個人上班，現在都只有一人，我估計出貨量最少跌了40%。”老闆阿聰透露，物流運輸亦有困難，“因為少人搭飛機，機票炒貴了，貨運也是，因為班次銳減，運費貴了差不多接近20%”。

事實上，在武漢爆發新冠病毒之前，法國海灣多個生蚝養殖場已經因為海水含有超量諾如病毒（Norovirus）而遭當局在去年聖誕節前勒令關閉。法國國家貝殼類海產委員會會長Philippe Le Gal當時告訴法新社“生蚝並沒有生病，但因為海水不潔而含有諾如病毒”。這次再加上新冠病毒的打擊，法國生蚝養殖業可說是禍不單行。

香港知名“蚝吧”Taylor Shellfish Farms的老闆Bryan指出，蚝場基本上是視乎需求決定是否供應，有需求就一樣會做，“問題是現在法國本土沒辦法做任何買賣，只可以做網上買賣，當餐廳做不到，就只可以做出口”。偏偏法國出口生蚝，大陸占很大比例，現時全面停止入口，所以不少知名蚝場如“白珍珠”（White Pearl）都決定關閉。加上航班變少，供應情況確實有變。

他同時從事生蚝餐廳、批發及零售生意，三者營業額均有不同程度的下跌，其中批發跌幅最大逾7成，“客人情緒受到影響，大家都不敢出來，這是重點”。他直言生蚝生意難做，目前只能維持產品質素，希望客人吃得安心，“你說有什麼可以做，純粹看生蚝的話，其實有一定難度，始終是貴價食品。在這段大家都不敢消費的時間，生蚝需求確實小，只能夠盡量熬啦”。

Ocean Three以網購生蚝成名，一向以入口法國生蚝為主，“市中心如巴黎較嚴重，全部寫字樓、工廠及包裝都停擺，沒有開工，海邊的蚝場主人，以前可能兩個人上班，現在都只有一人，我估計出貨量最少跌了40%。”老闆阿聰透露，物流運輸亦有困難，“因為少人搭飛機，機票炒貴了，貨運也是，因為班次銳減，運費貴了差不多接近20%。”

在疫情爆發之前，法國的白珍珠生蚝在高檔的超市零售價大概是60港元一件，稍較法國的吉拉得（Gillardeau）生蚝便宜一點。