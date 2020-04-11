中國劣質醫護品充斥全球香港市面多大陸山寨口罩

歐洲多個國家相繼發現大陸生產的劣質抗疫醫護用品和口罩之後，香港和泰國亦湧現大批大陸假冒外國牌子口罩的山寨貨以及劣質抗疫用品。據蘋果日報報道，市面上湧現大批聲稱來自美國、日本和印尼等五花八門的口罩，產地標示含糊，藥房職員透露全屬中國製造。記者在藥房隨機選購5盒，經檢測發現4盒質量參差，根本不宜在人多地方如公共交通工具使用。有代理商承認，包裝盒故意印上日文字，“令人有個錯覺（是日本貨）”，實際是經行家或分銷商由中國取貨，相關口罩並沒有出口證，出口前沒經品質檢定。

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此外，泰國警方8日表示，查獲兩名中國人走私假的武漢肺炎試劑到泰國，數量多達4.5萬個。除了假的病毒試劑之外，還包括35萬個外科口罩，1200支探熱槍，市值3375萬泰銖（800萬港元）。泰國當局說會繼續調查事件，嘗試找出其他進口假試劑的人，並調查這些假試劑的源頭。

上述的劣質探熱槍，根據有泰國網友在網上透露，無論如何使用，溫度最高也只會達到37攝氏度，即人體的標準體溫。

大陸銷往或聲稱送往歐洲的抗疫物資，在多個國家被發現用料劣質而被退回或回收，這些國家包括荷蘭要回收數十萬個由中國入口不合規格的口罩、土耳其要棄用一款中國制快速測試試劑，因為結果錯誤率很高、格魯吉亞暫停跟深圳易瑞的快速測試購買合約，因為該公司的部份試劑有問題、西班牙要退回9000套深圳易瑞的快速測試試劑、捷克發現八成中國制快測檢測工具無效，顯示出錯誤結果、比利時有大量中國制口罩要回收退回，不能使用、烏克蘭要退回一些中國醫療物資。而在澳洲，更回收80萬個中國國產問題口罩。

在香港，根據蘋果的報道，作為“口罩世界工廠”，中國自上月武漢肺炎肆虐歐美後，國內口罩廠房大增，據內地調查公司統計，截至3月22日，全國口罩工廠約5.2萬間，比2月急增6000間，較去年同期更大增16倍，當中逾1.7萬間有進出口業務，商家爭相出口口罩圖利。惟相關口罩質素卻屢遭國際批評不符標準，無助抗疫。

香港市面出現國產問題口罩，連政府採購時都中招。黃大仙區議會1月底透過民政事務處購入值逾40萬元的口罩，延至3月底才取貨，惟經區議員驗收後，發現當中一成品質差劣，“鼻樑鐵線外露、掛耳繩斷開、口罩上有污跡，甚至有昆蟲屍體。”該區區議員陳俊裕和岑宇軒指事後質詢處方，對方指為中國制，會向採購商查詢，要求議員保留問題口罩待更換。

最近媒體報道本港口罩供應穩定，但其實充斥假扮外國貨的國產貨。據報告，深水埗、長沙灣及旺角一帶藥房，即使全球陸續禁運，供應卻十分充足，“口罩售罄”的告示不再出現，反有大量聲稱是美國、日本、越南的口罩，僅小量註明中國製造，其餘標示含糊，例如細字寫有“東京日本”，疑魚目混珠，藥房職員甚至坦言廠商故意隱藏產地，以防口罩滯銷，“我們香港反中嘛，所以好多都不寫呀。”

根據包裝盒資料註明的兩間代理商，其中之一的負責人梁先生（化名）坦言包裝盒故意印上日文字，是“生意手法”，“令人有個錯覺（是日本貨）。”得知旗下口罩有品質問題，他強調已儘力逐個挑選檢測。

梁透露，行內早知口罩品質不穩，“現在出口那些全部都不是正常，坦白講，全部都潛的。”他解釋，“潛”即行內術語“潛水”，指沒出口證。

另一代理商則坦言，因疫情才訂購口罩出售，事前已要求內地工廠提供口罩檢測證書及營業執照，“（測試）系跟國內標準”，根據其內地製造商的檢測報告，聲稱口罩已通過BFE（細菌過濾效率）測試，至於為何有口罩測出熔噴布品質不佳，代理解釋，“我們都只能相信報告，現在會同廠反映這個情況。”其餘口罩則因包裝無顯示代理商資料，無法聯絡。