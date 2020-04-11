紐約返台「毒班機」確診11人台灣回溯對同機三百多旅客全面采檢

台灣又出現防疫破洞，華航3月30日從紐約直飛台北的班機，確診人數不斷增加，300多名旅客中，到今天已經有高達11人確診。但當初入境時，除了5人因為出現癥狀，當場采檢外，其餘大多數乘客都是直接放回家「居家檢疫」，不料「居家檢疫」者後來竟陸續爆發確診。台灣疫情中心決定，今天起一周內，儘速通知全機旅客全面接受采檢。

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這架CI011班機是3月30日從紐約起飛，直飛台灣，4月1日抵達桃園機場入境時，有5位乘客因為出現癥狀，當場被攔截采檢，但因台灣官方一直堅持從歐美返國的台灣人可以自由購票入境，只需回家後「居家檢疫」14天即可，因此全機旅客和機組員共336人得以通關入境，其中331人都沒有采檢。

不料事後確診者陸續出現，先是前面的5位，采檢後確診，過了兩天，1名居家檢疫者又確診。再過兩天又一口氣出現3名同機的確診者，使同機確診人數達到了9名。這時指揮中心才感到緊張，公布詳細的「感染者座位圖及號碼」，提醒周邊乘客注意。但這架班機已被台灣媒體稱為「毒班機」。因為確診者會不會再冒出來，誰也不知道。

台北市議員王鴻薇日前指出，這架班機的乘客陸續確診，但指揮中心卻不對全機人員采檢，繼續讓他們居家檢疫。她強調，湖北的第一班包機出現一人確診就被視為防疫缺口，而五架湖北包機，都全機普篩並集中隔離14天，反觀各界不斷呼籲歐美返台者應全面采檢，官方卻不採納，她質問「對這樣的恐怖班機還能繼續采佛系防疫嗎？」

在台灣各界普遍要求對這架班機乘客全面采檢之後，到10日為止，全機居家檢疫的乘客和機組員中，又陸續出現2名確診者，昨天確診的是一位二十多歲的台灣女性，在紐約讀書返台，目前全機確診者的總數是11人。

疫情指揮中心昨天宣布，這架班機成員的居家檢疫期間從3月31日到4月14日，即將屆滿。從今(11)天起一周內，將安排機上所有旅客、組員全面采檢。至於已經確診的11名，則都已送入醫院治療。

台灣官方分析，11名確診者比較可能是在紐約就已感染，但也不排除有人是在長程飛機上被感染。到今天為止，全台確診者為385人，有6人死亡。